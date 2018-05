El Real Murcia toma precauciones

El entrenador del Real Murcia, José María Salmerón, aseguró ayer que su equipo afronta el partido que mañana le enfrenta a la Real Balompédica "decidido a ganar" para aferrarse a la posibilidad de acabar en la segunda posición del grupo IV de Segunda B, para lo que necesita vencer y que el Marbella no pase del empate en su duelo con el Villanovense en terreno costasoleño.

Salmerón no desveló si contará ante los albinegros con los jugadores que están apercibidos de sanción -algo que sin embargo dan por hecho todos los medios locales- en el transcurso de una rueda de prensa en la que los informadores no le hicieron una sola pregunta referida en concreto al conjunto de La Línea. Los granas no han autorizado a que el preparador atienda de forma individualizada a los medios linenses durante la semana previa al decisivo encuentro de mañana.

"Nosotros dependemos de un tercero y cuando se da esa situación tu obligación es ganar tu partido y después ver qué ha ocurrido y en qué posición has quedado", explicó el técnico, que no concede gran importancia a la supuesta ventaja que otorga el segundo puesto, el de poder disputar en casa el segundo partido de la primera ronda de la fase de ascenso, en la que su equipo ya tiene garantizada su presencia.

"Lo que toque, como toque y con quien toque", sentenció Salmerón, quien admitió que su cuerpo técnico analiza desde hace semanas a los posibles rivales en esa pelea por subir.

El preparador almeriense, que en su día ya ascendió al UCAM y que llegó al banquillo grana el curso pasado como relevo de Manolo Sanlúcar, admitió que una vez conquistó la clasificación para la fase de ascenso su equipo "no es que se relajase" pero sí que quedó desposeído "de la tensión de tener que estar siempre contra corriente".

"Vamos a seguir la línea que en su momento marqué en el sentido de sacar un equipo competitivo, de hacer cosas mirando al play-off, a darle minutos a esos jugadores que lo necesitan porque después le podemos necesitar en un momento determinado, porque la salud mental del grupo al final es mucho más importante que otras cosas, aunque ojalá podamos conseguir esa victoria", dijo el míster, quien confesó que ya ha comenzado a mantener conversaciones con la junta directiva de cara a su posible renovación. "Mi primera opción siempre será el Real Murcia, pero ahora mismo no es lo que más me preocupa", sentenció.

El entrenador desveló que actuará con precaución y que aquellos jugadores "que sientan molestias" no jugarán ante la Balompédica.

Casi al final de su intervención fue preguntado en concreto por el defensa Manuel Jesús Casas Molo y respondió: "Él tiene buenas sensaciones, habrá que ver en el último entrenamiento. Después tomaremos la decisión".