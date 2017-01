El Real Jaén, en eterna tormenta

El Real Jaén llega el domingo con un casi linense al frente. Ramón Tejada (hijo del mítico exjugador de la Balona del mismo nombre) afronta el duelo de un escenario que no le es precisamente desconocido en medio de una tormenta institucional que, según confiesan repetidamente sus futbolistas, está afectando al rendimiento de los del Santo Reino.

Ayer, en la rueda de prensa prepartido, Tejada se refirió en estos términos a la escuadra balona: "Es un equipo, ya lo dijimos a comienzos de temporada, confeccionado para estar un poco más arriba de lo que está. Es un club que se ha asentado en la Segunda B pero que en los dos últimos años anda envuelto en bastantes turbulencias, nada institucional, todo deportivo".

"Yo creo que le ha lastrado ciertos errores individuales y colectivos en defensa", recalcó. "Pero de medio campo hacia adelante tiene incorporaciones muy rápidas, juega muy bien de pared, con gente que llega muy bien de segunda línea".

"Es un rival muy a tener en cuenta porque tiene esa capacidad, ese movimiento rápido arriba que puede crear problemas", continuó. "Tenemos que tratar de aprovecharnos de esos errores que han venido cometiendo durante la temporada, que durante la semana se trabaja para evitarlos, pero que al final se repiten por falta de comunicación o por esa presión que tienen de verse en la parte baja".

Con respecto a los suyos destacó que sus futbolistas habían "vuelto muy bien de las vacaciones, lo cual es importante porque había gente que estaba muy toacada, porque había hecho un gran esfuerzo".

El preparador del conjunto jiennense eludió relacionar el duelo en el Municipal de La Línea con los innumerables problemas en los que está inmerso el club. "Hay que sumar ya tres puntos, hay que acumular todas las buenas sensaciones posibles, que se vea el domingo todo lo que ponen de lunes a sábado. Eso es lo que tenemos que pensar", dijo.

"Esta semana no vamos a anunciar ningún fichaje, porque aunque el trabajo de la dirección deportiva está hecho, el consejo de administración tiene que dar su autorización", lamentó Tejada, que hizo referencia explícita a las gestiones realizadas con el central sub-23 Mario Gómez, que acabó recalando precisamente en la Balompédica.

La comparecencia del preparador, en su doble condición de director deportivo y entrenador del Real Jaén, estuvo dedicada casi en su totalidad a la situación institucional del conjunto del Santo Reino y a su reflejo en la política de fichajes.

El míster llegó a hablar de la posibilidad de que adquiera el club un nuevo grupo inversor y de que eso pudiese conllevar su destitución y se limitó a responder: "Todo eso es rumorología y a mí no me han comunicado nada y si por el bien del Real Jaén llega esa situación de estabilidad ya sea la semana próxima o en el mes de mayo y el que llega viene con gente de su confianza y entiende que los que estamos aquí no somos válidos... si tiene que pasar algo, que pase cuanto antes".