Ranchero carga contra Asián

Juan Luis Cárdenas Ranchero se marcha agradecido al Algeciras Club de Fútbol, a su afición, pero para nada a su técnico, José Antonio Asián, a quien culpa de no haberle otorgado las oportunidades que él entiende que se merecía y de ser el responsable de su salida de la entidad, que se materializó el pasado miércoles y que el club hizo público a través de un comunicado.

El atacante intentó marcharse el pasado mes de noviembre, pero entonces la dirección técnica de los albirrojos no le abrió la puerta de salida. A pesar de todo desde entonces apenas ha jugado y en las dos últimas jornadas el futbolista no entró siquiera en la convocatoria, lo que ha precipitado las circunstancias. Todo indica que su club de origen, la Balompédica Lebrijana (otro firme candidato a disputar la liguilla), será también el de su destino, pero el protagonista insiste una y otra vez en que "de momento" no hay nada decidido. "Existe la posibilidad, pero aún hay que hablar".

Donde vaya necesito jugar muchos minutos, recuperar las sensacionnes"

"Yo le expuse mi situación al Algeciras hace unas semanas y me pidieron que lo intentase de nuevo", recuerda. "He puesto todo de mi parte para cambiar la situación pero he visto que ha sido imposible", narra el ya exjugador del Algeciras. "Cuando una persona no te deja... es complicado".

Ranchero admite que su queja va dirigida "al que manda, al que decide a qué futbolistas pone y a cuáles no", en clara referencia al míster algecirista, José Antonio Asián.

"No se trata de que haya sido justo conmigo o que no lo haya sido, simplemente que por su parte no ha habido nunca feeling hacia mí", recalca.

"Todos sabemos cómo funciona este deporte y cuando a un entrenador no le entra un futbolista por los ojos ya se puede poner uno como se ponga que no juega", sostiene el atacante.

Ranchero diferencia y mucho en su paso por Algeciras el apartado deportivo y el personal. "Por un lado siento una impotencia enorme porque no me han dejado demostrar lo que valgo pero por otro, en lo que se refiere al club sólo puedo tener palabras de agradecimiento porque el trato ha sido exquisito tanto por parte de la directiva como de los compañeros, de la afición... genial", explica.

"Todas las cosas de la vida tienen una parte buena y en este caso ha sido el trato personal que he tenido durante un tiempo que para mí no ha sido fácil", continúa el jugador.

Una vez abandonado el vestuario del Nuevo Mirador, Ranchero se pone como objetivo recalar en un equipo en el que pueda "jugar muchos minutos".

"Yo necesito recuperar sensaciones y volver a disfrutar del fútbol", finaliza.