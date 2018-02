Ramón Blanch Ribó, mitad médico, mitad talismán albinegro

Ramón Blanch Ribó fue uno de los primeros fichajes de la Real Balompédica tras la llegada a la presidencia de Raffaele Pandalone el pasado mes de enero, pero para la gran mayoría de los aficionados ha pasado casi desapercibido. El jefe de los servicios médicos de la entidad admite que está "disfrutando mucho" en su nuevo papel y bromea sobre su condición de talismán, ya que desde comenzó a ejercer sus funciones -y ya han transcurrido nada menos que cinco partidos- los de Julio Cobos no conocen la derrota.

Lo más curioso del caso es que Ramón Blanch, que se entrenó en el duelo con el Lorca Deportiva en el que se produjo el recordado gol de Stoichkov, no se considera "un futbolero" sino más bien "un aficionado al que le gusta ver, de vez en cuando, un buen partido".

Una buena parte de los linenses de varias generaciones conoce bien a Ramón Blanch, porque hasta su reciente jubilación llevaba nada menos que 31 años ejerciendo de médico de familia en la ciudad.

Comenzó trabajando en lo que hoy es el centro de salud de Los Junquillos ("entonces el ambulatorio", puntualiza), más tarde pasó al Hospital Municipal para acabar en el centro de Levante. "Después me llamaron de la Balona, no tenía obligaciones, tenía tiempo y no dudé".

"Creo que supone una ventaja para los jugadores poder tener un médico en casa, yo solo trato de ayudar", afirma el galeno, que explica que está disfrutando mucho con su trabajo, que supone una nueva experiencia en su dilatada carrera. "Además me está ayudando mucho todo el mundo", recalca.