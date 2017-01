Rafa Navarro llega "en busca de minutos"

El sevillano Rafael José Navarro Méndez [Rafa Navarro] se estrenó ayer como jugador de la Real Balompédica Linense. El zaguero, que hasta el jueves perteneció al Mérida, participó en horario vespertino el primer entrenamiento con los que serán desde ahora sus compañeros, después de ser cedido por el conjunto emeritense hasta final del presente curso. El defensa hispalense lo tiene claro: viene a por los minutos de los que no disfrutó en el Romano y está dispuesto a ser alineado mañana frente al Extremadura si el entrenadorm Julio Cobos, lo creyese necesario porque físicamente, recalca, llega "muy bien".

"Vengo a La Línea en busca de minutos y con la intención de ayudar el máximo posible a la Balona a salir de los puestos en los que encuentra", explica el futbolista, que aclara que la de marcador no es la única posición en la que se desenvuelve con comodidad: "Puedo actuar también como lateral derecho, lo hago como central derecho e izquierdo y a veces he jugado de mediocentro defensivo".

"Ya me han contado que aquí se ha estado hablando mucho de los centrales desde hace un tiempo, pero lo que hay que hacer cuando se llega a un equipo es centrarse en el ahora, no pensar para nada en el pasado y tratar de que la gente deje de pensar en esas cosas gracias a tu rendimiento", subraya. "En el fondo todo eso no es más que un estímulo añadido".

Rafa Navarro reconoce que la decisión de cambiar un equipo que pelea por meterse en liguilla por otro que pone su objetivo en evitar el descenso dentro del mismo grupo, el IV de la Segunda división B, es "complicada".

"Las negociaciones han sido un tira y afloja pero al final ha habido un acuerdo entre todas las partes y aquí estamos para ayudar", abunda el jugador, que de todos los que son sus nuevos compañeros sólo conoce "pero de vista, de la cantera del Sevilla" a Álex Rubio.

"Yo palpo que hay un buen grupo, así que lo que nos queda es trabajar bien en todos los aspectos, estar lo más unidos posible y hacer de casa un fortín, que eso es fundamental", defiende Rafa Navarro. "Como en esta Segunda B le puede hacer frente a cualquiera, la caseta está convencida de que se puede sacar la situación adelante".