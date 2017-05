Rafa Navarro no descarta volver

Rafa Navarro llegó a la Real Balompédica en pleno mercado de invierno cedido por el Mérida. Le costó disfrutar de minutos, entre otras cosas porque su incorporación coincidió con la mejor versión de Bauti, al que le disputaba el lateral derecho y por la incorporación de Mario Gómez, a la que le peleaba una plaza en el eje de la zaga. El nivel del defensa sevillano fue subiendo hasta convertirse en pieza fundamental en los encuentros en los que el equipo de La Línea se ha garantizado la permanencia una temporada más en Segunda B. Ahora que los objetivos están cubiertos en momento de mirar al futuro. Rafa Navarro debe volver a su club de procedencia, pero la directiva albinegra ya le ha comunicado que estaría encantada de seguir contando con sus servicios. El futbolista deja abierta la puerta a un posible regreso.

"Tengo que hacer una valoración muy positiva de mi paso por la Balona, estoy muy contento con todo, pero especialmente por haber contribuido a que el equipo se quede en Segunda B", sentencia el jugador.

El equipo es ahora mejor que cuando llegué; cambiamos totalmente el chip"

"Desde el primer momento los compañeros me trataron como uno más y eso hizo que cada vez me sintiese más a gusto. Al comienzo me costó disfrutar de minutos porque había mucha competencia, pero seguí trabajando al máximo cada día y al final he podido estar sobre el césped", abunda.

"Aunque el Mérida está ahí. peleando por jugar la liguilla, en ningún momento me arrepentí de la decisión que había tomado de venirme, al contrario en todo momento he estado muy agradecido porque la Balona confió en mí y aunque era consciente de que me lo iba a tener que trabajar, al final he conseguido todo lo que perseguía", continúa.

El futbolista entiende que no supuso un hándicap excesivo incorporarse al conjunto albinegro después de haber estado prácticamente inédito en el Mérida durante la primera vuelta. "Siempre se echa de menos competir, pero yo en cada entrenamiento voy al cien por cien para estar lo mejor posible y creo que eso no me pesó demasiado".

Rafa Navarro tiene claro que entre la Balompédica en la que desembarcó y la que ha logrado diez de los últimos doce puntos que ha disputado, incluidas dos victorias como visitantes de manera consecutiva, hay un abismo. "Desde que yo llegué hasta estos últimos partidos el equipo ha cambiado totalmente el chip", reconoce. "Hemos aprendido a trabajar mucho más en aspectos que nos faltaban".

Con respecto a su futuro Rafa Navarro agradece que la entidad le haya comunicado que tiene las puertas abiertas para el regreso. "Es muy gratificante, porque eso quiere decir que el trabajo ha dado sus frutos, Ahí están las pruebas y por eso le estoy muy agradecido al club y al mismo tiempo me siento muy satisfecho".

"Por supuesto que no descarto regresar a la Balona, es una opción e insisto, estoy muy agradecido", sentencia.

"Yo lo veo como algo muy atractivo, pero lógicamente hay que esperar a ver qué sucede en Mérida y luego, si llega el caso, ya habrá tiempo de sentarse a hablar, pero siempre será una opción muy a tener en cuenta", concluye.