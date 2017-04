Rafa Escobar replica a Chesco

El entrenador de la Unión Deportiva Los Barrios, Rafa Escobar, salió ayer al paso, a petición propia, de las críticas que hacia su trabajo realizó en sala de prensa el técnico del Sevilla C, Chesco Pérez, tras el partido que ambos disputaron el pasado domingo en la Ciudad Deportiva nervionense y que finalizó sin goles. Chesco afirmó que el técnico del conjunto barreño debe "reciclarse" y que juega "a lo mismo hace veinte años" y el cordobés le ha pedido "respeto" y le ha recordado que sigue "en el segundo filial" del conjunto sevillista "cuando han llegado al primero, que ahora milita en Segunda división, entrenadores que estaban en el División de Honor. Habría que preguntarse quién es el que no evoluciona".

Chesco jugó a las órdenes de Rafa Escobar en la Balompédica a finales de los noventa. Habían mantenido una relación cordial que pareció desquebrajarse en el encuentro de la primera vuelta entre estos dos mismos equipos en la presente andadura. El mal estado del césped del San Rafael en aquella ocasión provocó las protestas del filial sevillista. Ya en la previa del encuentro Chesco dijo que el duelo de la segunda vuelta se jugaría "en un campo en buen estado y no como el que encontramos allí" y después del empate del domingo ante una Unión que se vio obligada a replegarse las críticas se recrudecieron.

Será un calentón, pero no me ofende a mí, sino a la Unión Deportiva Los Barrios"

"La verdad es que no sé muy bien a qué vienen las palabras de Chesco, prefiero pensar que es sólo un calentón por no ganar un partido en el que igual se estaría jugando algo", afirma Rafa Escobar. "Desde que coincidimos en la Balona he tenido con él una relación esporádica, pero siempre cordial y no me explico muy bien a qué viene esto, ya digo que prefiero pensar que es un poco la frustración de que a un equipo que se presume inferior ha sido capaz de sacarle solo un punto en ciento ochenta minutos".

"Desde luego no voy a ser yo el que trate de darle lecciones de fútbol a nadie porque no me considero profesor, aunque si él lo cree conveniente yo estaría encantado en recibir clases de él, porque de todo el mundo se puede aprender", dice.

"No entiendo ese resentimiento, pero con respecto a lo de reciclarme lo único que sé es que los buenos entrenadores son aquellos que conocen a la perfección las virtudes y las limitaciones de su plantilla y le sacan el ciento veinte por cien a esos futbolistas de los que dispone", reflexiona el preparador gualdiverde.

"Por lo visto la única forma de jugar ahora es a lo Guardiola, con dos centrales abiertos, tocando el balón desde atrás, cuando muchas veces uno no cuenta con jugadores que reúnan las características para hacer esas funciones", defiende el preparador cordobés. "Lo mejor que puede hacer cada uno es trabajar para sacar el máximo provecho posible de su plantilla y a partir de ahí respetar el trabajo que hacen sus compañeros de profesión".

"Yo me reciclo todos los días, porque al que le gusta el fútbol y quiere seguir en esta profesión tiene que estar al día continuamente y no sólo en el apartado técnico-táctico, sino en todos", asegura Rafa Escobar. "Hay muchísimas maneras de hacerlo y en ese aspecto Chesco tiene la suerte de estar en un club muy importante en el que a diario, si pone interés, puede reciclarse con relativa facilidad".

"Lo peor de todo es que con sus palabras no es que me haya faltado el respeto a mí, sino a un club humilde como la Unión Deportiva Los Barrios, que dispone de una décima parte de las posibilidades de las que él disfruta para trabajar a diario, pero está haciendo una segunda vuelta espectacular y ahí están los números", reclama.

"Insisto yo a título personal no me siento ofendido, sino orgulloso de que se siga hablando de mí, porque eso es señal de que las cosas se están haciendo bien, el trabajo está reflejado en el terreno de juego y en la clasificación", analiza el entrenador de la Unión.