Rafa Escobar, a punto de hacer con la Unión un nuevo milagro deportivo

Rafa Escobar llegó a La Línea, procedente de Lucena, hace ya casi dos décadas, de la mano de Ángel Serrano. Desde entonces -aunque también pasó por Pozoblanco, Serrallo o Puerto Real- ha dedicado su vida a dos clubes de la comarca, la Real Balompédica Linense, en la que ha alcanzado sus mayores logros -un ascenso, una liguilla a Segunda, una eliminatoria de la Copa con el Athletic que recalca que es su mejor recuerdo- y la UD Los Barrios, en la que trabaja ahora para consumar su segunda permanencia.

El míster cordobés cuenta con orgullo como los futbolistas de la Unión celebraron el triunfo del pasado domingo con el Arcos, merced a un gol in extremis de Chupi. "Es curioso, porque aún no hemos conseguido nada, pero parecía que hubiésemos ganado la Champions. Un vestuario como ése, que tiene tantas ganas de disfrutar de sus éxitos, se salva, seguro", recalca.

El preparador, después de dos triunfos consecutivos entiende que es fácil definir el siguiente objetivo: "Vamos a intentar acostumbrarnos a ganar".

"Hemos demostrado que podemos derrotar a cualquiera, porque el ochenta por ciento del éxito es una cuestión mental", sostiene Escobar, que explica como motivó a sus jugadores en los momentos previos al último duelo.

"Hice pasar al vestuario a alguna persona del entorno de todos y cada uno de los jugadores para que oyesen la charla con ellos", detalla. "Les recordé a los futbolistas que tenían que darlo todo porque al final son los que están a su alrededor los que más sufren cuando las cosas no van bien y eso nos ayudó a mentalizarnos", comenta.

El entrenador del conjunto barreño, que se confiesa poco amigo de estadísticas, que considera algo "muy frío", sí que subraya el valor del "trabajo oscuro" en un terreno de juego. "En el fútbol es algo fundamental, pero sin embargo no le damos valor".

Antes de entrar en otros apartados de la conversación, Rafa Escobar defiende "la buena y numerosa" cantera de la Villa, para la que pide incluso que reparen en ella otros clubes de la comarca. "Hay varios jugadores con muy buenas maneras, pero hay que prestarles atención, trabajar con ellos".

Como era inevitable, el entrenador tiene durante una charla de casi dos horas un apartado muy especial para la Balompédica, a la que más de un año después de salir de la caseta se sigue refiriendo en primera persona. "Yo llegué con 28 años y la Balona me hizo mejor persona y mejor entrenador", dice con un convencimiento absoluto. "Siempre estaré agradecido al club, pero muy especialmente a Alfredo Gallardo", agrega en referencia al presidente albinegro.

En ese contexto, la pregunta se la plantean los contertulios casi como si fuese un capítulo obligado que hubiese flotado en el aire desde el comienzo de la reunión: ¿regresará algún día a la Balona?

"En primer lugar tengo que dejar claro mi máximo respeto por Julio Cobos y por todos los que están dentro del club y también que me siento muy a gusto en Los Barrios, donde me tratan magníficamente, así que no quiero que se malinterprete mi respuesta", advierte el míster.

"Pero está claro que entrenar a la Balona supone un privilegio y que yo siempre estaré abierto a volver a esa casa y si sucede en el mes de julio, que no va a pasar, pues mejor que más tarde".