A Quintana le pasa factura la paliza del Giro

Nairo Quintana llevaba varios días con el gesto torcido, agriado por la ausencia de buenas sensaciones en el Tour de Francia, y sin estar convencido de que haber corrido el Giro de Italia fuera una buena decisión.

El análisis se confirmó en la etapa reina del Tour de Francia, una sucesión de tres puertos de categoría especial diseñada para sacar brillo a escaladores de la talla del hombre de Movistar. Pero Quintana no carburó, y cruzó la meta con 1.15 de retraso con respecto al grupo de favoritos, comandado por el maillot amarillo, Chris Froome, del que está a 2.13 minutos.

Más que el tiempo perdido, el ambiente en el equipo español parece aplanado por la sensación de que su líder no tiene el brillo de otras ocasiones, que no se siente capaz de plantar cara al ganador de las dos últimas ediciones. "Ni en el pasado Giro ni en el Tour le vemos con su brillantez habitual", asegura el director del Movistar, Eusebio Unzue.

El propio Quintana confirma que "las fuerzas se van reduciendo, tras haber hecho una apuesta como la de este año".

El colombiano cambió la preparación. El año pasado corrió el Tour y la Vuelta. Tras ser tercero en Francia ganó en España, lo que llevó al Movistar a pensar que Quintana estaba mejor en su segunda carrera de tres semanas.

Por eso apostaron por disputar el Giro antes del Tour, que de nuevo sería su gran objetivo de la temporada. Pero los cálculos no han salido bien. Quintana fue segundo en Italia por detrás del holandés Tom Dumoulin y ahora no parece tener las fuerzas necesarias para luchar por el Tour.

Antes de empezar la ronda gala en Düsseldorf, Quintana aseguraba que en los 33 días posteriores al Giro había tenido tiempo suficiente para recuperar su físico, lo que le auguraba que podía pelear con los mejores.

Pero a medida que han pasado los días en el Tour, Quintana no ha estado a su mejor nivel. El colombiano lo achaca a que no tiene la misma frescura que sus rivales directos, que no corrieron en Italia. Cedió 48 segundos en la contrarreloj inicial y en La Planche des Belles Filles, primer contacto con la montaña, se quedó descolgado del grupo de favoritos al primer ataque.

Pero en la etapa reina hubo más pelea y Quintana demostró que no tiene el nivel de estar entre los mejores. Cuando la carretera se puso más dura, el ciclista que ha subido al podium del Tour en las tres veces que lo ha disputado, se quedó descolgado y acabó cediendo una renta importante. Aún queda mucha carretera hasta París y el Movistar y Quintana se aferran a sus opciones.