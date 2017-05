Quintana: "Espero no perder mucho en la crono, luego a esperar mi terreno"

El colombiano Nairo Quintana (Movistar), maglia rosa del Giro, se mostró tranquilo y confiando en la segunda jornada de descanso, la víspera de la crono de 39 kilómetros, en la que espera "no perder mucho tiempo para luego esperar mi terreno".

"Por naturaleza física debería ceder algo de tiempo en la crono. Hay rivales que se adaptan más a la especialidad, como Dumoulin o el mismo Pinot, que es muy fuerte contra el crono. Seguramente van a hacer mejor etapa que yo, aunque espero no perder demasiado tiempo respecto a ellos y esperar a que llegue mi terreno", señaló el líder del Giro de Italia.

Quintana dijo que, aunque le gustaría conservar la maglia rosa tras la contrarreloj, el reto será difícil, hacièndose a la idea de que perderá tiempo respecto a sus rivales de la general.

"Me gustaría conservar la maglia rosa, pero sabemos que será difícil. No me atrevería a decir con cuantos minutos o segundos de pérdida estaría satisfecho. Tendremos que esperar a mañana para resolver esa intriga", dijo.

Aunque perdiera el maillot de líder en la crono, Quintana anuncia que seguirá con su estrategia, en espera del terreno que más le conviene.

"Vamos a ver cómo salen las cosas y en función de cómo se desarrolle la crono buscaremos puntos favorables en las próximas jornadas para intentar imponernos a nuestros rivales. No puedo comentar nuestra estrategia a partir de la crono, pues los rivales nos la pueden escuchar, pero sí tengo claro que debemos buscar el terreno que nos conviene y seguir trabajando como lo venimos haciendo todos estos días".

Según el vencedor del Giro 2014, ahora sus tres principales rivales con el italiano Vincenzo Nibali, a quien no descarta a pesar de sus crisis en el Blockhau, el francés Thibaut Pinot y el holandés Tom Dumoulin.

"A Nibali no lo podemos descuidar nunca, es un corredor muy luchador que en cualquier momento se puede mover y tenemos que estar atentos. Además, ayer realmente no perdió tanto tiempo. Por otro lado está Pinot, que es fuerte en subida y también contra el crono, y Dumoulin, que la verdad que ayer hizo una excelente subida", señaló.

No es que le sorprendiera Dumoulin al líder del Movistar, " ya que ha rendido a gran nivel en montaña en situaciones anteriores", pero admitió que lo hizo mejor de lo que pensaba. "Subió a ritmo y lo hizo realmente bien", aclaró.

Respecto a su equipo Quintana se mostró feliz con el rendimiento de todos sus compañeros.

"Es verdad que en la montaña hemos marcado la diferencia y para mí es una gran fortuna contar con un equipo en estas condiciones. Todos hemos visto como esta temporada ha sido más brillante casi que en toda nuestra historia. Por fortuna está yendo todo bien desde el inicio del año, el equipo aquí en el Giro también está haciendo un trabajo excelente y eso a uno le llena de orgullo", concluyó.