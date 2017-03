Querido enemigo

La AD Ceuta FC no es un rival cualquiera para el Algeciras CF. Es la otra parte del derbi del Estrecho. En sus filas está Víctor González, que tampoco es un jugador más para el algecirismo. Es un central querido y admirado por la grada del Nuevo Mirador, donde el del Viso del Alcor ha sufrido y disfrutado cuatro temporadas y vivido dos ascensos y dos descensos. Casi nada. El partido del domingo (18:30), con un puesto en la liguilla en juego, no deja mucho espacio para sentimentalismos pero el defensa reconoce que es un choque "señalado en el calendario" para él y no sólo por la importancia de los tres puntos.

"Es un partido muy emotivo, porque allí dejé mucha gente importante, muchos amigos, y estoy deseando que llegue el domingo. Fueron cuatro años y la gente me trató de maravilla y será una sensación muy bonita. Llevo todo el año esperando este encuentro", comentó Víctor González, que jugó más de 160 partidos oficiales con la rojiblanca. Eso no lo olvida el futbolista ahora del conjunto caballa.

Por si fuese poco, el partido llega con los ceutíes a cuatro puntos por debajo de los algecireños. "Llega en el momento idóneo, para nosotros es la última bala que nos queda y para ellos también es un partido muy importante porque tienen que salir de la mala dinámica cuanto antes", analizó Víctor González, que aseguró que el Ceuta "va a salir al Nuevo Mirador ganar porque no le vale otra cosa".

De los que están fuera del Algeciras, Víctor González es uno de los que mejor conoce el paño. Mantiene contacto con excompañeros como Iván Turrillo y Jesús Romero, se deja ver muchos partidos en la grada y sabe de sobra los pros y los contras del club de La Menacha. "Para lo bueno y para lo malo es un club especial y no todo el mundo está preparado para soportar la presión de jugar en un equipo grande como es el Algeciras", expresó el defensa visueño. Añadió en su análisis de la actual situación del conjunto que el domingo será su rival: "Empezaron como un tiro y tampoco era normal, antes no eran tan buenos ni ahora tan malo y es el equipo que depende de sí mismo. Es verdad que la dinámica es muy negativa pero ese club es capaz de sacarlo adelante".

Todo lo contrario le ocurrió al Ceuta. Estuvo mal durante casi toda una vuelta y ahora roza los puestos de fase de ascenso tras una sobresaliente remontada. "Lástima que la pasada semana fallamos porque llegar al derbi a dos puntos hubiese sido tremendo", dijo. Víctor González entiende que la llegada del nuevo técnico, Juan Ramón, "dio alegría" al vestuario y cambió todo, aunque el plantel sea el mismo.

El exalbirrojo cree que es "el escenario ideal" para un encuentro de esta entidad y con tanto en juego. "Espero un partido muy intenso, ajustado y se decidirá por algún detalle tonto", opinó el central del Ceuta, que avisó de que llega algo tocado al choque aunque garantiza que estará. "Si hace falta me pincharé"; Víctor González garantiza que dará guerra en la que fue su casa durante cuatro temporadas inolvidables.

Pocos enemigos son tan queridos por la afición del estadio Nuevo Mirador.