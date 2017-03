"Queremos disfrutar ganando al grande de la categoría"

El entrenador del CD Utrera, Miguel Ángel Montoya, no le corta las alas de la ilusión a los suyos y, después de lograr virtualmente la salvación, quiere que su equipo pelee por cotas mayores. De cara al encuentro de mañana, el técnico aseguró: "Queremos disfrutar la permanencia ganando al Algeciras, ante el que es todo un orgullo poder enfrentarse".

"Ahora lo que nos queda es soñar. Todo lo que consigamos a partir de ahora es un éxito y no vamos a renunciar a nada", declaró Montoya, que cree que la afición del Utrera está siendo clave esta temporada. "El quinto puesto está a tres puntos y ese debe ser el objetivo más inmediato", dijo el sevillano.

El Algeciras es un equipo con mucho talento, estoy seguro que estará en liguilla y si tiene suerte ascenderá"

Miguel Ángel Montoya cree en su equipo, tras mantener una base del año pasado cuando su "modelo atrevido" le costó muchos goles. "Este año seguimos con esa idea pero perfeccionada. Nuestro objetivo es seguir con nuestro estilo e intentamos mejorarlo, nunca rehuimos de nuestra forma de entender el juego", expresó.

Para el preparador del Utrera, el rival de mañana es un "magnífico equipo". "Es un lujo y un honor que nos enfrentemos al Algeciras, un equipo histórico, y tenerlo cerca en la clasificación", declaró Montoya. "Es un conjunto con mucho talento y jugadores que son profesionales. No tengo duda de que David Guti lo va a meter en liguilla y si tiene suerte logrará el objetivo del ascenso", dijo el técnico sevillano, que no cree que la mala racha o el entorno vaya a afectar al contrario en el San Juan Bosco. "No es fácil de digerir estas cosas para un equipo que se le queda pequeña la categoría pero cuando el partido arranca cambia todos los condicionantes previos pasan a un segundo plano", puntualizó.

Más que el rival, a Motoya le preocupa que sus jugadores "estén a la altura" y puso como ejemplo el último partido en casa frente al Cabecense, al que derrotaron por 5-1. "Nuestra afición es muy calurosa y está con nosotros, tenemos que darle lo mejor", dijo Montoya en la Cadena Ser, donde calculó que la media de asistencia en el San Juan Bosco de Utrera ronda los 800 espectadores. "Viniendo el grande de la categoría seguro que hay una gran entrada", declaró.