Punto de supervivencia

El fútbol premió al Algeciras ayer con un punto que puede valer su peso en oro. Los albirrojos sobrevivieron con un sacrificio espartano en el Municipal de Lebrija. El equipo de José Antonio Asián estuvo a punto de llevarse todo el botín con un gol de Ito, pero, caprichos del destino, dos exalgeciristas se encargaron de dejar en tablas el partido. Centra Ranchero y marca Chico, que salió de la enfermería para dar la lata. La conexión que hace no muchas jornadas habría significado un tanto albirrojo ayer se convirtió en el empate de la Balompédica Lebrijana, un rival directo que se queda a siete puntos, pero que puso muchísimo más sobre el maltrecho césped sintético para llevarse la victoria.

El Algeciras cosechó un punto bueno para sus intereses, un resultado que acerca a los de Asián al objetivo de la fase de ascenso a Segunda B, aunque complica las pretensiones de cazar el liderato del Cádiz B. Los chicos de Mere vencieron por la vía del KO (0-2) al Sevilla C a domicilio y se escapan a ocho puntos en la clasificación del grupo X de Tercera. Están intratables.

69'El empate. Conexión entre dos exalbirrojos. Ranchero centra y Chico Díaz cabecea a la red

Lo más positivo es que el Algeciras se acomoda en la segunda plaza, con cuatro de renta sobre el tercero y siete sobre el quinto, la susodicha Lebrijana. Y todo después de haber pasado su Tourmalet, con cuatro puntos en dos salidas consecutivas. Y sin perder en 2018.

Repasados los números, hay que hablar de las sensaciones y de cómo los albirrojos se plantaron en el Municipal de Lebrija. Asián sacó del once a Tano y metió a Iván para repetir con Chapa y Ernesto en un centro del campo de hormigas obreras. Albertito, el máximo artillero, comenzó en el banquillo. La Lebrijana puso toda la carne en el asador con los dos ex como estiletes, Ranchero y un Chico Díaz que jugó al despiste al decir que no estaba para debutar y de repente olvidó cualquier atisbo de molestia física. A los dos se les vio ultramotivados. Quién sabe si con esa energía en la primera vuelta no seguirían vistiendo de rojiblanco.

Los locales mordieron desde el primer instante con Ranchero, Chico y un desequilibrante Plusco, un jugador que le habría venido de perlas a la plantilla algecirista. El primer aviso lo dio Chico con un disparo que repelió Romero en el 16' y poco después el ariete coriano cayó en el área reclamando un golpe de Berlanga que no pasó de un lance.

El Algeciras apenas salía de la cueva y aguantaba las embestidas locales, con orden, con paciencia y sin perder la cabeza, pero con muy poquita ambición. Asián quiso aplicar la lección de Alcalá, a la espera de una contra que despejase el panorama, cosa que ocurrió en el minuto 41 cuando Moussa encontró un pase magnífico para dejar solo a Ito. El delantero cordobés marró el mano a mano con Iván pero cazó el rechace a pierna cambiada para marcar.

Tras el tanto algecirista, la Lebrijana se revolvió con carácter y Ranchero acarició el empate con un disparo dentro del área que Romero sacó con una mano milagrosa en el 44'. Llegó el descanso con un guion que hacía soñar con otros tres puntos de muchísimos quilates.

A la vuelta del intermedio, la Lebrijana volvió a apretar las tuercas ante un Algeciras que ahora sí iba a buscar una contra descaradamente. Sin embargo, el terreno se volcó más aún a favor de los de casa. Chico vio la amarilla en el 58' por simular un penalti y se sucedieron los minutos más turbulentos para los albirrojos. Plusco perdonó solo la igualada en el 59' y Romero salvó de nuevo a bocajarro instantes después. Apenas un minuto después del primer cambio, Ayala por Albertito, se metió Ranchero por la banda izquierda, centró y encontró solo como la una a Chico en el corazón del área. El coriano cabeceó sin piedad para empatar. ¿Dónde estaba la defensa? Buena pregunta.

Con las tablas en todo lo alto, el duelo enloqueció y se endureció por momentos también, con constantes interrupciones y algo de permisividad arbitral. El balón apenas rodó ya dos pases seguidos y ambos equipos trataron de buscarse las cosquillas sin volver a gozar de alguna oportunidad clara. De hecho, en los últimos compases ninguno de los dos quiso dejarse el punto por el camino.

El Algeciras, más allá de la ocasión de Ito, no tuvo más en ataque para ganar en Lebrija. Los de Asián se fajaron y pelearon como cosacos, pero para vencer en un campo de batalla hace falta más. Y para ser campeón de grupo, también.