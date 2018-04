Primer 'match-ball' balono

Primer match-ball para la histórica Real Balompédica. Después de diez jornadas sin ganar, de la semana más convulsa de la temporada y de un cambio de técnico sobrevenido, el equipo de La Línea llega hoy a Jumilla en busca de una victoria que le catapultaría a la permanencia. Todo lo que no sea eso deja su continuidad en Segunda B a expensas de lo que pueda hacer en las dos jornadas que restan a manos de Cartagena, líder, y Real Murcia, tercero. Susto o muerte. El nuevo técnico, Pedro Sánchez de la Nieta, elaboró ayer su primera lista de convocados, con un solo descarte, el del brasileño Maurí Franco y con el significativo regreso de Mario Abenza. El preparador no da pistas sobre el once porque quiere a sus dieciocho jugadores "enchufados", pero se aventuran cambios.

No hay tiempo ni para los tópicos. Ni para recurrir al tan manido "a entrenador nuevo...". La Balona precisa ganar hoy en Jumilla para sellar su permanencia. Como poco -y a la espera de los resultados de los otros tres encuentros que se juegan a lo largo de la tarde- debe arrancar un empate para seguir huyendo de la quema.

Al partido llegan los de La Línea tras una semana intensa como pocas. El pasado domingo, que tan lejano se antoja ya, fue destituido Julio Cobos tras la derrota del que entonces era su equipo a manos de Las Palmas Atlético (1-3). El martes llegó Pedro Sánchez de la Nieta, que haría bien en aplicar los conocimientos de su otra profesión, la de enfermero, para sanar las heridas de un equipo que llegó a ser quinto, a soñar con todo y ha ido despeñándose sin encontrar freno.

El nuevo míster ha querido transmitir, en el poco tiempo de que ha dispuesto, su impronta al vestuario. Carácter, sobriedad y fútbol práctico. El entrenador de Daimiel insiste en que los suyos deben saber "competir" y estar "enchufados", por lo que se niega en rotundo a dar pistas sobre la alineación. En la convocatoria ya resucitó a Mario Abenza, que había caído en el ostracismo en las últimas semanas, en detrimento de Maurí Franco.

De acuerdo a lo que se ha visto durante la semana y siempre dentro del capítulo de la especulación, todo indica que Javi Montoya volverá al marco tras un periodo largo en el banquillo. En defensa Sergio Rodríguez actuará en su banda natural, la derecha, Joe regresará al eje de la retaguardia y Carrión, al costado izquierdo. Otro que parece llamado a saltar al césped desde el principio es Gato y dada las características del rival, que practica un fútbol muy directo, y del campo, de no muy grandes dimensiones, el senegalés Sana Ndiaye se postula para un doble pivote compacto con Ismael Chico. Arriba lo más probable es que estén Stoichkov y Wilson Cuero, recuperado del susto en el amistoso del miércoles. El sanroqueño podría dejar su plaza a Elías Pérez, pero se antoja poco probable.

A pesar de que el encuentro se puede seguir por Internet a través de la plataforma Footters, más de medio centenar de hinchas pondrán esta mañana rumbo a tierras murcianas con la intención de presenciar in situ la permanencia de su equipo en un autocar que ha sufragado el propio presidente, Raffaele Pandalone.