"¿Presión? Tenemos que ganar todos los partidos"

José Antonio Asián, técnico del Algeciras Club de Fútbol, es un entrenador al que no le importa salirse del guion en sus declaraciones. No tira con el kit de tópicos habituales para solventar una rueda de prensa y ya en su primera intervención previa al debut liguero dejó titulares y frases que a otros cuesta arrancarles. Dijo, por ejemplo, que no le asusta la presión que habitualmente pesa en el club porque se la pone el propio vestuario: "Hay que ganar los 38 partidos de Liga".

El preparador del Algeciras aseguró que su equipo llega "a tope de ánimos" aunque no en las mejores condiciones desde el punto de vista de efectivos. Faltarán los defensas Pablo de Castro, Adrián Máiquez, Andrés Salas y el medio Chapa. Pablo Ganet acabó con molestias el partido de San Fernando, aunque no está descartado.

Asián apuntó que su dibujo habitual será el 4-3-3 y anunció también que en los próximos cuatro partidos -dos de Liga y dos de Copa Federación ante el Betis Deportivo- intentará que jueguen todos los integrantes de la plantilla, salvo los que no puedan por fuerza mayor. El Algeciras, con buen criterio, tirará de rotaciones para las dos competiciones.

"Tendremos cuatro partidos en las dos próximas semanas: nos lo hemos buscado por hacer las cosas tan bien", dijo el entrenador albirrojo, que sin embargo se mostró partidario de la Copa Federación. No era un reproche. "Nos sirve para dar partidos a más jugadores. Cuando empieza la temporada ya hay algunos que pueden jugar menos y con esta competición van a tener más tiempo para que jueguen, se cohesionen y consigamos ser una piña de aquí al final", declaró.

Cuando se le preguntó por la presión que suele haber sobre el equipo algecirista temporada tras temporada, el técnico contestó con la contundencia que le caracterizaba en el terreno de juego: "Tenemos que ganar 38 partidos. No nos vale nada más que ganar; sea con un recién ascendido o el Sanluqueño, recién descendido. A nosotros no nos va poder la presión este año de la grada porque nos la vamos a poner nosotros, esta vez será al revés". "Siempre que al Mirador vienen cuatro o seis mil personas se dice aquí que nos puede la presión pero este año no nos va a poder. No hay más presión que tener que ganar todos los partidos", insistió Asián, que dijo que "la grada y las críticas tienen que servir de acicates"

Esas declaraciones del técnico del Algeciras también hablan de la actitud con la que el equipo albirrojo va a afrontar los encuentros. "El espíritu de lucha y de agresividad no lo podemos perder. El contrario puede ser mejor que nosotros, que lo dudo, algunos días nos puede perjudicar el clima, o el árbitro, pero la actitud y las ganas de conseguir lo máximo no pueden faltar. Si conseguimos eso estaremos arriba", advirtió el Chato Asián.

Asián se refirió también al Salerm Puente Genil, el primer rival (domingo, 19:45): "No me vale lo de equipo recién ascendido, es un equipo reforzado. El césped nuevo nos puede venir bien pero hasta que no llevemos diez partidos de Liga no conoceremos bien a los rivales".

Preguntado por las declaraciones del extécnico del Algeciras y actualmente en San Roque, David Guti, que dijo que el Ceuta estaba un punto por encima del Algeciras, aseguró: "Nosotros no jugamos contra el San Roque, jugamos contra los equipos de Tercera. Ahora mismo no hay un equipo mejor que nosotros, hasta que no nos ganen". "Porque esto va de ganar, no nos vayamos a equivocar. Ganar, ganar y ganar. Letras de plata. Don Luis Aragonés. Lo demás es mentira todo".