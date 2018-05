Pirulo llega para jugar liguilla

La Real Balompédica Linense hizo oficial ayer la contratación del mediapunta barreño José Antonio Ruiz López Pirulo, que se vincula al conjunto de La Línea para las dos próximas temporadas y que, como en el resto de los casos, está sujeto para una posible salida a la clausula de rescisión de contrato. El futbolista desembarca atraído por la idea de volver a Segunda B y de poder hacerlo sin que eso suponga renunciar a estar con su familia, pero también seducido por un proyecto del que el presidente, Raffaele Pandalone, le ha explicado que el objetivo es, al menos, disputar la fase de ascenso a Segunda.

El pasado 10 de abril este periódico tituló "la Balona sigue los pasos a Pirulo" y en la información se subrayaba que estaba siendo objeto de un exhaustivo seguimiento por parte de Mario Galán y Cristóbal Mejías y que los linenses barajaban la posibilidad de su contratación. Días más tarde el propio futbolista reconoció que existían negociaciones para su fichaje. Ayer admitió que por entonces existía ya un acuerdo, pero que decidió no hacerlo público por respeto a la Unión Deportiva Los Barrios, que estaba inmersa en la pelea por mantenerse en Tercera.

Cuando me llegó la oferta no me lo pensé: jugar en Segunda B y tan cerca de casa..."

El trescuartista, nacido en Los Barrios hace 26 años, salió de la cantera gualdiverde y con quince años abandonó la Villa, primero para incorporarse a la cantera del Cádiz y más tarde a la del Espanyol.

En las categorías inferiores españolistas llegó a coincidir con Stoichkov, cuya plaza está llamado a ocupar cuando el sanroqueño abandone la entidad, lo que se puede acelerar tras haber consumado el Real Mallorca el ascenso a Segunda. Pirulo llegó a completar una pretemporada con el equipo barcelonés bajo la tutela de Mauricio Pochetino.

Del filial del Espanyol pasó al del Málaga. El atacante barreño vistió después la elástica del L'Hospitalet (un recordado gol suyo eliminó al Cádiz de la Copa), volvió al Espanyol B, pasó por el Sabadell... hasta que el verano de 2016 dio el salto al extranjero: primero jugó en el Senica de la Primera de Eslovenia y posteriormente se enroló en el Cherno More Varna de la máxima división de Bulgaria hasta que la pasada temporada, con el curso ya iniciado, decidió volver a casa.

"Cuando la Balona me hizo llegar la oferta no tenía mucho que pensar, porque volver a Segunda B, a cinco minutos de mi casa... se reunían muchas cosas de las que me atraían, además de la posibilidad de jugar en un club como la Balona, que ya es importante", explica el futbolista.

Pirulo no deja pasar la oportunidad de expresar su cariño por la UD Los Barrios. "Podía haber firmado hace tiempo y si no lo hice fue por respeto al club de mi tierra y porque nos estábamos jugando mucho en aquel momento", dice. "Mi objetivo era marcharme habiendo dejado a la Unión donde se merece, en Tercera y esa parte ya la he conseguido".

Pirulo se pone sus primeras metas en la Real Balompédica: "El primer objetivo es dar el nivel otra vez en Segunda B, intentar disfrutar de un año bonito, que sea grande para la afición y a partir de ahí a ver si somos capaces de meternos arriba y conseguimos meternos en el playoff, que es lo que quiere la directiva".

"Soy consciente de que voy a un sitio donde la afición es sabia y aprieta, pero eso es de agradecer, porque es bueno que te digan que no estás haciendo las cosas bien, porque también me dicen que si te entregas y rindes, hay pocos sitios donde la gente te trate como en La Línea", concluye.