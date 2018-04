Pirulo se deja querer por la Balona

José Antonio Ruiz Pirulo se deja querer por la Real Balompédica. El pasado diez de abril Europa Sur advertía del interés del equipo albinegro por hacerse con los servicios del mediapunta de la Unión Deportiva Los Barrios ("La Balona sigue los pasos a Pirulo") y ahora es el propio interesado el que va más allá y confiesa que ya se han producido los primeros contactos. El jugador barreño, que asegura tener otras ofertas, insiste en que deja el asunto aparcado hasta que el conjunto gualdiverde tenga garantizada la permanencia en Tercera, pero en ningún momento descarta su futura incorporación a la entidad de La Línea.

"Es verdad que existe un interés y que se han llegado a producir contactos, pero nada más lejos de la realidad que decir que existe un acuerdo", afirmó el jugador. "Creo que no es el momento más oportuno para hablar de esas cosas, porque los dos equipos nos estamos jugando no descender y hay que tener los cinco sentidos en salvar la categoría".

La Balona es un buen destino, porque me permitiría continuar cerca de mi familia"

"Es evidente que me siento agradecido por el interés de la Balona, porque se trata de un club grande del Campo de Gibraltar, con un equipo que milita en una categoría superior, pero de verdad que estoy centrado solo en lograr la permanencia con la Unión, que es lo principal para mí", insistió el discípulo de Carlos Ríos en declaraciones a una emisora comarcal.

"No puedo ocultar que he recibido llamadas de otros clubes, pero tampoco que la Balona me parece un buen sitio, porque además me permitiría seguir aquí en casa, cerca de la familia... se reúnen varias cosas que son muy positivas, pero insisto en que no creo que sea el momento de hablar de estas cosas, porque lo prioritario es que la Unión se salve, que es para lo que llevamos trabajando muchas semanas", dijo.

Pirulo asegura que la directiva que encabeza Álvaro Moya está al corriente desde el primer momento de sus contactos con la Real Balompédica, pero recalca una y otra vez que esas conversaciones no han llegado aún a puerto.

Como ya explicó este periódico tanto el director general de la Real Balompédica, Mario Galán, como el como el responsable del scouting en la entidad de La Línea, Cristóbal Mejías, se habían dejado ver por varios de los encuentros que disputó la Unión con la intención de elaborar un informe sobre Pirulo.

La lesión de Sergio Molina, que puede abrir la puerta de salida del club a final de temporada, y lo incierto del destino del sanroqueño Juan Diego Molina Stoichkov, que a pesar de tener contrato en vigor está en la agenda de otros clubes, ha acelerado el proceso y ha llevado a los linenses a comenzar a negociar con Pirulo.