Pirlo anuncia su retirada

El centrocampista italiano Andrea Pirlo se retirará del fútbol profesional a fin de año, según afirmó el jugador en una entrevista publicada ayer por el diario deportivo La Gazzetta dello Sport.

"Uno se da cuenta de que el momento ha llegado. Todos los días tengo problemas físicos y no puedo entrenar como quisiera", dijo el futbolista de 38 años, que actualmente juega en el New York City de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. "A mi edad llega un momento en el que es suficiente. No puedes jugar hasta los 50 años. Es hora de hacer otras cosas", afirmó el campeón mundial de 2006, cuyo contrato con el club de Nueva York vence en diciembre. "En diciembre volveré a Italia. Tengo algunas ideas, pero voy a dejarme un tiempo para decidir", señaló. "Voy a pasar más tiempo con mi familia y jugar al golf y al tenis para mantenerme en forma".

El talentoso y carismático mediocampista juega desde 2015 en el New York City, por el que fichó procedente de la Juventus de Turín. Previamente vistió la camiseta de otros clubes italianos como el Brescvia, el Inter y el Milan.

A lo largo de su carrera ganó dos Ligas de Campeones con el Milan y logró seis títulos de la Liga italiana con el club rossonero y la Juventus. Además, fue internacional en 116 partidos con la selección italiana, con la que levantó la Copa del Mundo en Alemania 2006.