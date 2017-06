Piqué duda del ciclo madridista: "No puede compararse con el Barça"

Gerard Piqué, defensa del Barcelona, aseguró que "no se puede comparar aún del todo" lo ganado por el conjunto azulgrana en las pasadas temporadas con lo logrado el Real Madrid en estas últimas campañas. "Es verdad que ellos han ganado Liga y Champions este año y han dado un paso adelante muy importante, el año pasado también tuvieron la suerte de ganar la Champions, pero creo que no se puede comparar aún todo lo que hemos ganado durante todos estos años a lo que el Madrid ha ganado en estas dos últimas temporadas", señaló el zaguero azulgrana en una entrevista en Movistar+.

Piqué comentó que el día que se vea al Barcelona "hacer una fiesta por ganar una Copa del Rey" se podrá "decir que el Madrid tiene un ciclo importante". "Porque nosotros conseguimos que el Madrid festejara una Copa del Rey", apuntó.

El barcelonista opinó que la rivalidad "en líneas generales" "es sana" entre los jugadores y los clubes y que no cree que "se hayan superado los límites en ningún sentido".

Piqué admitió que en su participación en las redes sociales es como es él. "En la vida real soy impulsivo y en las redes sociales, también", indicó antes de precisar que siempre ha intervenido "desde el respeto, intentando que, dentro de la rivalidad con el Madrid, no dirigir ninguna mala palabra ni falta de respeto".

"Quizá no soy objetivo porque defiendo la camiseta que amo desde bien pequeño. De todo lo que he dicho en redes sociales no me arrepiento de nada", comentó.