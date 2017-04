Pineda: "Ellos tienen la presión en su contra"

José Manuel Pérez Fernández, Pineda, entrenador del Club Deportivo San Roque, enumeró ayer una larga lista de motivaciones que tiene su equipo frente al Algeciras Club de Fútbol. Desde el estadio hasta el objetivo de vencer por fin a domicilio esta temporada. "La presión la tienen ellos y eso les puede perjudicar", aseguró el técnico sanroqueño, que destacó que para el encuentro del domingo "no hace falta motivar a nadie".

El San Roque llega descendido al Nuevo Mirador, "un escenario muy bonito e importante" según su entrenador. En el estadio algecireño quiere, "sobre todo que sea un partido competitivo". "Queremos mantener la imbatibilidad en el campo del Algeciras pero también queremos romper una racha negativa sin ganar fuera desde febrero del año pasado. Aunque no nos juguemos nada en la clasificación pero nos jugamos mucho en otros aspectos y hay que ir a por todas", apuntó el que es el tercer técnico que tiene el conjunto sanroqueño esta temporada.

Es un escenario muy bonito e importante, no hace falta motivar a nadie para este partido"

Pineda considera que los jugadores saldrán a competir y ganar el partido a pesar de la circunstancias del descenso ni "bajarán los brazos" frente a un club que "tiene incluso jugadores cedidos" en el San Roque.

Pineda no quiere jugar a adivino y no se atreve a hablar de cómo será el encuentro entre Algeciras y San Roque. "Es un derbi", apunta como principal motivo para no hacerlo. "Creo que el encuentro puede hacerse largo pero va a depender de muchas cosas, de quién se ponga por delante y de cómo vaya a comenzar el partido porque el Algeciras puede estar fuera de promoción", expresó. "Ellos va a llegar un momento que si no tienen el marcador a favor van a tener que arriesgar y eso podemos aprovecharlo", dijo el entrenador del San Roque, que también considera que la afición local puede ser un arma de doble filo.

"Está claro que nos cambiábamos por ellos, poder pelear por lo que está peleando el Algeciras pero eso puede volverse en su contra", insistió.

Pidena lamentó que su equipo no haya mostrado más fortaleza fuera de casa, algo que considera que ha sido clave para acabar por descender: "Con Sergio Mena se hizo partidos que se mereció más pero al final fuera de casa cometimos errores muy acentuados y eso te penaliza. Vamos a intentar en las dos últimas salidas ser capaces de ganar un partido y romper una estadística negativa".

El San Roque no podrá contar con Andro y Maki, dos canteranos del Algeciras que son bajas por lesión.