Peregrinación algecirista

No hay que echar la vista muy atrás para recordar la legión de algeciristas que se desplazó a Marbella el pasado curso en la recta final o los varios centenares que invadieron el modesto pueblo sevillano de Gerena hace dos temporadas.

La parroquia algecirista podrá estar más o menos cansada, quemada en algunos casos, con más o menos ánimo, o más o menos de acuerdo con el proyecto de la directiva que preside Ricardo Alfonso Álvarez, pero lo que es innegable es que la fidelidad a los colores se impone siempre a la hora de la verdad. Cuando llega el momento y las huestes tocan el cuerno de auxilio, ahí aparece la afición, dispuesta a peregrinar sin importar el campo, los kilómetros o la categoría (por mencionar el paso no tan lejano por Primera Andaluza).

El técnico dice que el aliento de la grada motiva más a su plantilla

David Gutiérrez Guti, el técnico del Algeciras CF, considera que la presencia numerosa de aficionados albirrojos el domingo en Arcos es un plus para sus jugadores, de los que asegura que suelen "dar la cara" en ocasiones tan señaladas. "Ya lo vimos con el Betis B, en Écija o con el mismo Arcos en la primera vuelta", recordó. El preparador algecireño agradece la respuesta de la grada. "Sabemos que vamos a tener mucho apoyo, es uno de esos partidos que nos gusta jugar, porque la gente da la cara y rinde bien en estas situaciones, el equipo se muestra fuerte y contundente", sostiene. "Además vamos a un campo propicio para que la gente disfrute y se enganche otra vez al equipo antes de la liguilla", proclama el algecireño, que no mira más allá del duelo siguiente. "Nos estamos centrando semana a semana, no podemos pensar más allá" ya que "cada partido puede ser ya decisivo". Guti reconoce que el choque en Arcos es "clave" ante un rival "que está clasificado pero que sigue peleando por un objetivo". "A nosotros nos daría la oportunidad de incluso poder clasificarnos en casa con el Espeleño dependiendo de lo que haga el San Roque de Lepe".