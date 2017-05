Pedrosa "Me he divertido mucho"

Dani Pedrosa ha dominado los entrenamientos del Gran Premio de España desde el FP1 del pasado viernes a la clasificación Q2 de ayer. Unos resultados que levantan la moral al piloto catalán que, en las últimas temporadas, no se ha prodigado en exceso por los primeros puestos, reconociendo que es "bonito" volver a estar ahí junto a los favoritos al título. En la rueda de prensa de pilotos , Pedrosa aseguró que se divirtió "mucho" en la Q2. "Ha sido bastante bonito al final, me he divertido mucho porque Marc es un auténtico especialista en esos momentos de atacar en la clasificación y, de hecho, ha sido el punto crítico, porque estábamos en los talleres juntos, nos quedaba un neumático a cada uno, y cuando he salido yo él se ha pegado a mi rueda y hemos hecho toda la vuelta de calentamiento juntos", explicó Pedrosa.

Posteriormente, pudo comprobar que Márquez se le había situado detrás -el campeón del mundo explicaría luego que lo hizo para estudiar cómo rodaba Pedrosa en el sector 3- y "cuando le he visto me he parado, él se ha parado detrás mío y quedaba poco tiempo y ha sido divertido porque él estaba primero, yo estaba segundo y si yo decidía no tirar se quedaban las posiciones como estaban y si decidía tirar es posible que también quedasen igual. Entonces le he mirado, he visto que iba a seguirme y he dicho, bueno ¿por qué no? y he cogido esa oportunidad y la verdad es que me ha motivado ver que él me seguía a mí y que buscaba mi rueda", explicó.

Pedrosa aseguró que en ese momento "estaba muy concentrado y las sensaciones eran buenas, además de que hay que sumar que las últimas clasificaciones mías no fueron especialmente buenas". Así, el objetivo "más que ser el más rápido era estar en primera línea, con lo cual cuando me he visto segundo, después del primer neumático, estaba ya bastante contento.

Para hoy, las previsiones apuntan a un aumento considerable de las temperaturas: unos 30 grados de ambiente que se acercarán a los 50 en la pista. Pedrosa aseguró que Moto2 puede ser una buena referencia aunque vaticinó que probablemente montará el neumático medio trasero: "Hay que ver cuáles serán los neumáticos que pongamos cada uno. Tendremos que estar concentrados ya que es un circuito en el que hay que estar muy atento porque a la mínima cometes un error y pierdes la ocasión de luchar por la victoria".

Por último, explicó que las sensaciones son "buenas" pero que la carrera depende de muchos factores: "Tendremos que ver las condiciones de la pista, de los neumáticos que escojamos y de qué estrategia adoptemos, ya veremos", expresando su alegría por verse de nuevo luchando con pilotos como Márquez, Rossi o Viñales. De éste dijo que "está haciendo un buen trabajo este fin de semana y está capacitado para estar arriba y seguro que Viñales y Rossi también lo estarán".