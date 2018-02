Patinazo inaceptable

Un inverosímil primer tiempo con dos errores impropios de un aspirante al ascenso y una segunda parte dominada por la histeria acabaron por tumbar ayer al Algeciras CF. Los albirrojos naufragaron en aguas mansas y con las velas a todo trapo ante el Xerez Club Deportivo, un equipo que empezó roto pero terminó crecido de la mano de un futbolista mayúsculo de 40 años llamado Pedro Carrión. El conjunto de José Antonio Asián tiró por la borda el gol de Ito a los cinco minutos y un arranque avasallador para haber abierto una brecha de dos-tres tantos. Pero el fútbol es grandioso y brindó el empate a los azulinos en su primera ocasión, un despiste defensivo y una mala salida de Romero. Al filo del descanso, otra grieta inaceptable permitió a Javi Gómez clavar el 1-2 para enfriamiento colectivo del Nuevo Mirador. Lo de después fue un manual de lo que no se debe hacer para remontar un partido. Un segundo acto descabezado, errático y sin acierto en el que el Algeciras quiso marcar el tercero antes que el segundo.

Decepción enorme como enorme resultó el planteamiento del Xerez Deportivo. El algecirismo sufrió su primer chasco de 2018, un tropiezo doloroso, muy dañino para el segundo clasificado del grupo X de Tercera división, que no solo dejó pasar la oportunidad de acercarse al líder (otra vez), sino que se jugará su posición de privilegio el próximo domingo en Ceuta en un duelo a cuchillo.

1-0A los cinco minutos. Tano habilita a Ito y el ariete albirrojo marca con una bonita vaselina

El Algeciras ejerció ayer de Algeciras. Prometió una tarde plácida y soleada para ofrecer una nueva dosis de sufrimiento a sus fieles parroquianos. Es difícil explicar en unas líneas lo bien que jugó el equipo de Asián durante la primera parte y cómo se fue al descanso cabizbajo. Los locales arrancaron en boga de ataque y a los cuatro minutos Moussa disfrutó de un mano a mano que le ganó el exbalono David Zamora. Ni un chispazo después Tano habilitó a Ito por el centro y el ariete cordobés ejecutó una bonita vaselina para abrir la lata.

El once albirrojo, más o menos el esperado, arrolló desde la tranquilidad a un Xerez superado. Iván y Tano movían las palancas de cambio, Moussa se metía por banda y Albertito comenzó a dar síntomas de que no iba a tener su día. El trianero, no obstante, avisó de disparo ajustado en el 20'. Los visitantes salieron de la cueva en una jugada aislada que culminó con remate de Pedro Carrión. Barragán, el técnico provisional del Xerez, aplaudió fuerte desde la banda. Era un augurio.

El Algeciras mandaba y mandaba, perdonaba alguna que otra llegada y se acomodó. Sí, se relajó. Puede que instintivamente los de casa pensasen en el descanso y en los deberes hechos. Pero vaya por donde que un balonazo lejano propició una contra en la que la defensa albirroja se abrió en canal, Romero midió mal su salida y Pedro Carrión metió la cabeza lo justo para alojar el balón en las redes. Minuto 39 y 1-1.

Los instantes después de recibir un tanto, los de la torrija, dejaron una ocasión del capitán Iván, que casi atina y que va adquiriendo el ritmo competitivo, y el jarro de agua helada de los xerecistas. Un balón que Adrián Máiquez debió despejar antes se complicó atrás y terminó en la frontal del área, donde Javi enganchó un tiro colocado al que no pudo llegar Romero. 1-2 y todo el mundo al descanso.

El Nuevo Mirador no creía lo que acaba de presenciar. Con 45 minutos por delante, un mundo, todo hacía presagiar a un Algeciras igual de sereno que al principio para buscar las tablas y después la gloria de la remontada. Nada más lejos.

Los de Asián escenificaron un segundo periodo impaciente y precipitado hasta caer en la histeria contagiosa que se propaga tan a menudo por el estadio de La Menacha. Los albirrojos cayeron también en el juego que quiso un Xerez crecido y con razón. Los azulinos bordaron su papel, pararon el juego cuando pudieron, asomaron los colmillos con Carrión y gozaron de esa pizquita de fortuna en los momentos puntuales cuando la pelota ronda el área chica.

El Algeciras pudo haber igualado la balanza y seguramente esta crónica estaría fuera de lugar. La más clara, quizás, el libre indirecto que lanzó Albertito en el 71'. Al Mago no le salió nada y desesperó a la afición. Asián no quiso sentarlo. El técnico, de hecho, metió toda la artillería y lo hizo pronto. Ayala, luego Mané y con veinte minutos por delante debutó el delantero argentino Damián Solferino. Ninguno de los tres cambió el aire de un once desbocado que estuvo más cerca de encajar el tercero que de arrimarse a la épica.

Romero evitó un estallido de furia en el 73' con una mano providencial tras una pérdida de Mané que propició una vaselina de Pedro Carrión. Quién si no. El último arrebato algecirista resultó en vano, sin apenas un ¡uy! que llevarse a la boca.

El pitido final dejó a varios futbolistas rendidos sobre el césped. Los xerecistas (de verde) celebraron con un grito y no es para menos porque hicieron lo que parecía imposible. Los algeciristas se desplomaron como si una tonelada hubiese caído sobre sus lomos.

La derrota no mueve al Algeciras de la segunda plaza (44 puntos). El líder, el Cádiz B, sigue a ocho, pero el Ceuta asoma a sólo tres antes del derbi del Estrecho del domingo (18:15) y el quinto se pone a cuatro.