Paso obligado al sueño

En una de las puertas del Camino de Santiago, el Algeciras Club de Fútbol busca hacer camino al andar en la fase de ascenso cuya meta ya no es otra que regresar a la Segunda B. El club algecirista recorre más de ochocientos kilómetros para defender, en Astorga, en Castilla y León, la mínima pero importante ventaja conseguida en el Nuevo Mirador con el valioso tanto de José Mari en el minuto 88. Apartir de las 18:00, afronta la segunda y definitiva parte de la primera eliminatoria. Nadie quiere que la historia acabe aquí. El algecirismo anhela seguir disfrutando y sufriendo de esa manera que sólo el algecirismo sabe. Noventa minutos sin cuartel para abrir la puerta de una nueva ronda, la segunda de tres que tiene que superar si quiere estar en la categoría de bronce, o para despedirse con lágrimas de la temporada. Toda una final.

La primera que no quiere que esto acabe es la plantilla. Tras viajar en autobús durante toda la noche llegó en la mañana de ayer a tierras leonesas, estableció en La Bazeña -a veinte kilómetros de Astorga- su cuartel general y ultimó los preparativos para la batalla. Ayer granizó al plantel albirrojo en el último entrenamiento. El técnico, David Gutiérrez Guti, tiene disponible a todo el equipo, que se siente en su mejor momento. Siete semanas sin perder le da argumentos para creer.

El Algeciras no camina solo y eso es un plus para un conjunto albirrojo que tiene algo muy importante a su favor: el 1-0 de la ida le da margen y es el contrario el que va cuesta arriba, aunque David Guti advirtió de que su equipo saldrá a marcar en Astorga, lo que considera "casi la sentencia de la eliminatoria". El factor ambiental se prevé hostil. La Eragudina es un campo con la afición muy encima, situada en su mayor parte en las ya cada vez menos típicas barras. La superficie, sin ser pequeña, está lejos de ser el Nuevo Mirador. Durante la semana, el técnico algecireño llevó a los suyos a entrenar al campo de la UD Los Barrios, muy similar al de los maragatos.

Estas condiciones pueden no ser del todo mala para un equipo como el algecirista que se repliega bien -no por gusto fue el menos goleado del grupo X-, con mucha experiencia en su defensa, acostumbrados a encierros similares y que sus resultados más notables han sido a domicilio -véase Betis B y Arcos-.

Al Algeciras, hoy, le vale todos los resultados que ha conseguido fuera de casa durante su trayectoria liguera excepto uno -la derrota 2-0 en Guadalcacín-, mientras que dos de ellos le llevaría a una prórroga que sería un mal menor. El Algeciras ha marcado en el 84,2% de los encuentros fuera de casa de esta campaña, 16 de 19.

David Guti volverá a apostar por el once titular de las últimas partidas. Recupera para el duelo ante el Atlético Astorga a Iván Turrillo y Cristian Reyes. Con ellos están todos. Jesús Romero volverá a estar protegido por Adrián Máiquez, Berlánga, José Mari y Dani Gallardo. Dani Hedrera reforzará la zaga en el mediocentro defensivo, con Pablo Ganet más adelantado por el centro, y con Ayala y Mané en los costados. Tano actuará en la mediapunta y David Camps será el hombre más adelantado. ¿Cabe posibilidad de cambios? Alguna hay. No sería extraño ver a Mané en el lateral zurdo con Pato o Cristian Reyes por delante, e incluso Iván podría entrar en el lugar de Tano pero el capitán no tiene el ritmo de partido adecuado tras salir de una lesión y parece que esperará en el banquillo.

El grupo estaba ayer, horas antes de la batalla exultante. La Segunda B sigue allí en el horizonte. Queda mucho camino que sumar al ya sufrido, pero hoy el Algeciras, acostumbrado a vivir este tipo de partido en su casa, tiene que superar desde la distancia el escollo del Atlético Astorga para permitirse seguir soñando.