Palomeque: "No merecíamos ganar pero tampoco perder"

El técnico del Lorca Deportiva, Manuel Palomeque, dijo al término del encuentro que no buscaba excusas aunque cree que no merecieron tanto castigo: "El partido estuvo competido e igualado. En la primera parte estuvimos mejor. Sabíamos que no podíamos concederles contragolpes y lo estábamos haciendo bien, pero tuvimos una pérdida que nos costó el primer gol y eso nos penalizó en exceso".

Palomeque lamentó la lesión de Diego Ruiz: "Teníamos una idea de partido pero la lesión nos trastocó. Con todo, creo que no merecimos perder, quizá tampoco ganar, pero lo justo debió ser el empate". El técnico entiende el bajón físico "era lógico" por el esfuerzo de la Copa. "Fuimos a por el empate pero entonces llegó el segundo y acabó por matarnos".