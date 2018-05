Palabra de Baby

Es el entrenador que más veces se ha sentado en el banquillo de la Real Balompédica Linense en su siglo largo de historia. Ha vivido con esos colores descensos y ascensos, el último el que se confirmó en Miranda de Ebro hace ya una década, tras aquel empate a tres en un partido cuyos últimos compases tuvo que vivir en el vestuario tras ser expulsado. Aún se le ilumina la cara recordándolo. Esta misma temporada le fue impuesto el escudo de oro y brillantes de la entidad, cuya hinchada le rinde pleitesía. Las palabras de Gabriel Navarro Baby tienen un valor añadido, el de la experiencia y el del cariño infinito por la centenaria Balona. Desde su retiro se muestra convencido de que el próximo domingo los linenses acabarán con su angustia porque derrotarán al heredero del que ha sido otro de los equipos de su vida, el Cartagena. "Ganará la Balona por uno-cero y el gol lo marcará Ismael Chico", predice.

Baby comienza despejando dudas. El domingo no tiene el corazón dividido. "Yo voy con la Balona ¿Alguien lo duda? La Balona significa mucho para mí, también el Cartagena, pero ellos han cambiado de nombre muchas veces y aunque pasé unos años extraordinarios allí, de aquello hace mucho y la Balona siempre supone para mí algo prioritario".

El eterno entrenador algecireño tiene la fórmula a emplear para desbloquear a una Balona que por encima de problemas meramente futbolísticos ha demostrado en las últimas jornadas que a sus futbolistas les ha pasado factura la presión. "Lo primero que hay que hacer es centrarse solo en lo que ocurra dentro del terreno de juego, aislarse de cualquier circunstancia negativa que haya podido ocurrir en los últimos partidos y darse cuenta de que tienen delante de sí la oportunidad de hacer algo tan importante como dejar a la Balompédica en Segunda B y disfrutarlo".

"Para saber qué mensaje hay que mandar en estos momentos a la caseta habría que conocer concienzudamente las características de los futbolistas que están en el vestuario, porque hay quien parte del polo positivo y otros que lo hacen del negativo cuando llegan esos momentos", reflexiona en voz alta.

"Pero conociendo a algunos de ellos yo creo que lo más importante es que se liberen del exceso de responsabilidad, porque eso unido al esfuerzo físico que necesita un partido de estas características te lleva casi siempre a la derrota", continúa. "Por eso es importante liberarlos, quitarles el exceso de responsabilidad, repetirles que se trata solo de un partido de fútbol, que son once contra once y centrarse solo en hacer las cosas bien".

Baby entiende que en un duelo de tanta trascendencia como el del próximo domingo la afición de La Línea "tiene que ser decisiva".

"Lo hemos visto esta semana en los partidos de la Copa de Europa, no se trata solo del ambiente que se crean, ni por la presión que reciben los equipos, sino que influye muchísimo en las decisiones arbitrales", continúa. "Yo conozco bien a esa afición y lo único que cabe decirle es que afronte el partido como si se tratase de un ascenso, que vaya muchísima gente y que respalde a los jugadores desde el principio".

"Los futbolistas tienen que sentir ese aliento y pensar que con ese apoyo pueden ganar a cualquiera, porque ya lo demostraron durante la primera vuelta, derrotando a rivales de mucha entidad, que además estaban arriba", recuerda.

El veterano técnico algecireño está convencido de que en duelos como el que se avecina las diferencias clasificatorias entre los dos equipos no son relevantes. "Más bien puede pesar lo que haya sucedido en los últimos encuentros y por eso hay que hacer una labor de explicarles a los jugadores cómo se llega a una victoria o a una derrota en estos partidos".

"Influye más el miedo que te puede causar lo que te estás jugando que la entidad del rival, primero porque todos son equipos de Segunda B y segundo, porque la posibilidad de derrotar a un equipo que va a ser campeón lo que puedo suponer es un estímulo", reflexiona.

Baby elude diseccionar las causas que han llevado a la Balompédica desde el quinto puesto a ver peligrar su permanencia. "No me parece justo, entre otras cosas porque dejé de ir al estadio cuando Alfredo Gallardo presentó su dimisión, que creo que es algo que también puede haber influido en algunos jugadores, pero vaya que eso no es suficiente".

"En mi opinión algo tiene que haber sucedido para que hayan ido a menos y eso se refleja en la falta de confianza en sí mismos, en el bloque, pero ya digo para saberlo hay que estar dentro, porque nunca es una cosa sola sino un cúmulo de factores", añade.

"Tampoco olvidemos que el equipo ha tenido bajas importantes, porque aunque no se le valoraba Luis Madrigal era un jugador que estaba rindiendo a un gran nivel cuando se puso enfermo, o Sergio Molina... el equipo lo está echando de menos", acaba.