Paco Olmos, finalista en México

El exentrenador del extinto CB Los Barrios Paco Olmos (Valencia, 1970) ha conseguido llevar a su equipo, el Fuerza Regia, a la primera final de su historia de la Liga mexicana, además de disputar el próximo fin de semana en Venezuela la final a cuatro de la Liga de las Américas, una competición equiparable a la Euroliga.

"Llegué con el objetivo de poder ganar títulos y hemos conseguido la primera parte del camino, pero no todo", explica el expreparador gualdiverde al diario Las Provincias. "Es cierto que hay mucha euforia en Monterrey, pero ahora tenemos que luchar por ganar las finales".

Olmos recalca una y otra vez que está "contento" en México como lo estuvo en Puerto Rico, pero admite que le volvería entrenar en España ("me siento español"), aunque no resulta fácil. La prueba de lo caro que están los banquillos en nuestro país es que en la final de la competición mexicana el Fuerza Regia se encontrará con el Soles, cuyo entrenador es el canario Alejandro Martínez.

"Hay que ser claro, con la situación en España tanto económica como deportiva no es fácil trabajar", reflexiona Olmos. "El nivel de la ACB ha bajado mucho con respecto a los últimos ocho o diez años y cuando no hay equipos tienes dos opciones, esperar o buscar una solución para tu vida. Me gusta entrenar y sentado en casa no te llega el trabajo".

"La ACB tiene que reflexionar porque la Euroliga le está comiendo el terreno. Lo último que he leído es que se plantean quitar el playoff, cuando es lo que le dio un empujón de atractivo. Antes todas las estrellas jugaban en España", critica el preparador.

"En cada sitio en el que he estado me he sentido respetado porque no he bajado mi listón de exigencia. Tanto en Puerto Rico como ahora en México siento que se valora mi trabajo porque hemos conseguido dejar a los equipos más arriba".