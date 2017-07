Pablo vuelve para reivindicarse

Pablo de Castro Pecino (Algeciras, 25 de abril de 1994) cuenta las horas para volver a enfundarse el escudo del equipo de su ciudad, el Algeciras Club de Fútbol, en la que será su segunda etapa en la primera plantilla.

A pesar de sus 23 años, las dos campañas vividas en el Club Deportivo San Roque le han curtido, ya sabe lo que es la categoría de primera mano (quizás lo que le faltó cuando Mere le hizo debutar en el curso 14/15 en un choque en casa ante el Guadalcacín que no salió bien -derrota por 2-3 ante los jerezanos-).

Pero ahora regresa "con muchos partidos y muchos minutos jugados en Tercera y eso te da la experiencia que antes no tenía", reconoce, algo que echó de menos en su anterior andadura con los albirrojos pues a su juicio, el hoy entrenador del Cádiz B (con el que volverá a encontrarse esta temporada tras al ascenso del filial amarillo) "no me dio minutos para demostrar el jugador que soy pero espero que este año sea posible".

Apura los últimas horas de vacaciones (el equipo empieza a entrenar el próximo día 17), pero él está "contento e ilusionado porque vuelvo al club de donde soy y más tras una campaña en la que no salieron las cosas como uno espera", dijo en referencia al descenso del San Roque a División de Honor.

Aunque todos parten de cero al inicio de la pretemporada, no cabe duda de que arranca con una pequeña ventaja con respecto a algunos compañeros. Y es que José Antonio Asián lo conoce muy bien ya que el técnico algecirista fue director deportivo del cuadro del Manolo Mesa.

"Está claro que Asián me conoce, sabe qué puedo dar, en qué posiciones puedo jugar... pero si quiero tener minutos me los tengo que ganar en cada entrenamiento", admitió.

Precisamente una de las dudas de la afición es precisamente dónde actuará. Central contundente y rápido, con buena salida de balón, el Algeciras, en principio, le quiere como lateral zurdo aunque su polivalencia le puede dar más chance en caso de bajas por lesión o sanción.

"Es verdad que yo soy central pero esta temporada pasada jugué mucho en la izquierda y es una posición en la que me gusta por lo que no va a ser nueva para mí y espero jugar mucho ahí o donde Asián me ponga", expuso.

El objetivo con el que llega al Nuevo Mirador "es el ascenso" porque "cualquier jugador que llega al Algeciras quiere subir y si es como primeros, mejor".

De Castro pudo ser albirrojo el verano pasado. Guti, de vuelta ahora al San Roque, le quería pero el presidente rojillo pidió 3.000 euros por él y al final la operación no se hizo. "Estuvimos hablando todo el verano", reconoció el zaguero que, curiosamente también pudo acabar en la Balona. "Jugué un amistoso con ellos (15/16) y estuvimos en contacto. También el invierno pasado hubo algo, pero al final no pasó nada".

Agradeció a su ya exequipo, el San Roque, "los encuentros que me han dejado jugar con ellos, los minutos... Gracias a ellos vuelvo ahora al Algeciras", aunque lo hace con el sabor amargo del descenso en una temporada "en la que no tuvimos fortuna fuera de casa y también de cara a gol, pero sobretodo por nuestros fallos" y espera "que asciendan pronto a Tercera".