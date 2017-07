Si Pablo Ganet pone un vídeo de sus goles o de las mejores jugadas, ahí están los algeciristas para pedirle que siga en el Algeciras Club de Fútbol la próxima temporada. O si el jugador escribe un bonito tuit desde "África, madre de todo", otros se encargan de reclamar que vuelta pronto a la ciudad. No hay un sólo día, y más en las últimas semanas, que un aficionado albirrojo no le demande la renovación al centrocampista internacional por Guinea Ecuatorial. El club espera. El futbolista se hace de rogar. La afición es un clamor: "Pablo, quédate".

Muchos son los aficionados del Algeciras que estos días mandan mensajes a Pablo Ganet a través de las redes sociales. Y no sólo aficionados, también algunos de los que pueden ser sus compañeros como Jesús Ayala, que escribió un mensaje con cierta guasa en un vídeo de los goles del internaciona: "De verdad, deja el vídeo ya y renueva". "Quédate en Algeciras, eres un crack". "¿Dónde te van a querer más que aquí; quédate" son algunos de los menajes. También por Twitter: "En el Nuevo Mirador te esperamos. Algeciras, que no se vaya". "Pablo, ojalá nos guíes en el centro del campo este año también, eres una máquina". Y así decenas y decenas de ellos.

Algunos de los que pueden ser sus compañeros también piden que renueve

El jugador ha hablado claro a la entidad de La Menacha, no se ha andado con ambajes. Su intención, ya durante la pasada temporada, era jugar en Segunda división B o en categorías superiores, y veía con buenos ojos hacerlo en el Algeciras CF. Una vez truncado el sueño del ascenso para los albirrojos, Pablo Ganet seguía queriendo dar el salto de categoría. En esas está aún hoy. Pero el malagueño no se ha cerrado la puerta del Nuevo Mirador y entiende que si no hay una oferta que le satisfaga y tiene que seguir en Tercera, el Algeciras sería un buen sitio.

La dirección deportiva que dirige Rafael Mellado decidió esperar a Pablo Ganet, mientras trabajaba en una alternativa por si finalmente el internacional decide cambiar de equipo. Lo cierto es que, visto lo visto, su marcha sería un golpe para los aficionados, que está demostrando un cariño y unas ganas de seguir viendo al centrocampista en La Menacha que no suele ser habitual en la hinchada.

No sólo para la afición, también para el club. La marcha de David Camps a un rival directo como se presume será el Arcos CF y la ausencia de fichajes en la última semana ha despertado. La marcha del jugador sería un revés en plena campaña de captación de abonados que la entidad tendría que compensar con la llegada de jugadores que ilusionen como lo hace Pablo Ganet.