Pablo, la pieza que cuadra el puzzle

Pablo de Castro es presente y debe ser futuro del Algeciras CF. El lateral algecireño vive su temporada de consagración no sin dificultades, pero el domingo aparcó todo lo malo para cuajar uno de sus mejores partidos como albirrojo y regalar uno de los goles más bonitos que el Nuevo Mirador ha visto en los últimos años. El zurdo engatilló con la derecha una volea increíble, de ésas que salen una vez en la vida.

"Cuando vi que el balón me caía, lo primero que pensé fue en terminar la jugada y me salió un buen golpeo", reconoce el defensa. "Me alegro por el gol y por dar el primer empujón al equipo para que después viniesen los siguientes tantos", afirma Pablo, que abrió la lata en la reconfortante goleada ante el Castilleja (4-0).

El defensa algecireño se ha asentado en el once a pesar de las lesiones tras regresar a casa

El algecireño es un defensa con alma de atacante, de ahí que su hábitat natural sea un carril por el que puede correr a sus anchas. Pablo de Castro se ha convertido en pieza clave en los esquemas de José Antonio Asián. El técnico no tiene reparos en admitirlo ya que el jugador es el único lateral zurdo de su plantilla. Si Pablo falta, toda la defensa se tiene que reajustar. Si Pablo está, el puzzle del Algeciras encaja.

"Meter goles nos va a dar confianza", concede el algecirista, que el domingo pudo retornar al once tras perderse los dos duelos anteriores por unas molestias físicas. Pablo de Castro lleva lidiando con pequeñas lesiones casi desde que comenzó la temporada. El futbolista batalla contra esas voces que le califican como un jugador de cristal. Por lo pronto, el zurdo acumula 19 partidos (18 como titular) y cada semana se le ve más seguro en su puesto. La grada le aplaude y le ve como el lateral titular.

"Con la confianza del cuerpo técnico y los compañeros, uno deja atrás las lesiones y vuelve con la máxima ilusión", sostiene el algecireño, que ya piensa en la visita del domingo al Sevilla C (17:00). "Va a ser un partido muy competitivo en el que nos van a exigir el mil por mil", aventura.

Pablo da la cara por el vestuario: "Sabemos congeniar y debe ser nuestra arma para optar a lo máximo, al segundo y si es posible al primer puesto", proclama. "No vamos a fallar más", sentencia.

A sus 23 años, el canterano albirrojo, también criado en el Salesianos, disfruta de su regreso a casa tras una etapa de formación en el filial del Real Club Espanyol y dos campañas en el CD San Roque, con el que se curtió en Tercera división y llegó a llamar la atención de la Balona. De hecho, Pablo probó con los albinegros en algún amistoso con el jerezano Manolo Ruiz en el cargo.