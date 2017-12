Pablo Ganetse va un algecirista

El centrocampista Pablo Ganet se despide del Algeciras dando las gracias. El futbolista se ha desvinculado del equipo de La Menacha para enrolarse en el Ittihad Riadi de Tánger, de la Primera división marroquí. Ganet declina amablemente la invitación de este medio para defenderse de las acusaciones del presidente, Ricardo Alfonso Álvarez, que el pasado jueves en rueda de prensa le afeó que se acogiese a su cláusula de rescisión en vez de permitir que el club negociase un traspaso con su conjunto de destino. El internacional ecuatoguineano, que no descarta hablar "más adelante", remite a una carta que ha hecho pública a través de las redes sociales y en la que bajo el título "Gracias Algeciras CF" se suceden elogios para el club en el que ha militado en la última temporada y media además de pedir disculpas en el caso de que haya molestado a alguien "dentro o fuera del campo".

"Comienzo mi despedida diciendo gracias, ya que es la palabra que define mi sentimiento hacia este club, compañeros y amigos, trabajadores del club, cuerpo técnico, utilleros, físios, afición, ciudad y toda aquella persona con la cual haya tratado, directa o indirectamente, durante este año y medio en el Algeciras C.F.", recalca en el primer párrafo de su escrito.

Ninguna decisión es sencilla cuando el futuro próximo está en juego, pero éste es el momento de hacerlo"La contraprestación económica nunca será tan grande como el agradecimiento que le tengo a este club"

"Ninguna decisión es sencilla, menos cuando el futuro próximo está en juego, pero la vida son riesgos y decisiones y éste era el momento de tomar esta decisión", defiende.

"Me marcho del club tras recibir el Algeciras CF una contraprestación económica de mi parte, la cual nunca será lo suficientemente grande comparado al enorme agradecimiento que le tengo y tendré siempre a este club centenario", recalca.

"Desde el primer día hasta el último que he vestido con orgullo este escudo, he dado todo lo que ha estado en mí para intentar devolver al club donde merece", sostiene el medio. "He cometido errores, seguro, y si en algún momento hice algo que pudiera molestar a alguien, sea cual sea el motivo, dentro o fuera del campo, pedir mis disculpas". "He sufrido, reído, llorado, ganado, perdido, pero sobre todo he disfrutado del fútbol y eso no es fácil de decir en todos los lugares donde uno juega", comenta Pablo Ganet en su carta de despedida.

"Durante este año y medio he compartido vestuario con enormes compañeros y cuerpos técnicos, los cuales me han hecho crecer día a día como jugador pero sobre todo como persona, que es lo que uno se queda, a cada uno de ellos gracias, me llevo una familia para siempre".

"A la afición, respeto cualquier opinión que pueda provocar mi salida, sea cual sea la de cada uno de vosotros, solo deciros gracias por acogerme con los brazos abiertos, por todo lo que me habéis dado, cada mensaje, cada detalle en el día a día en la ciudad, cada muestra de cariño, habéis sido en ocasiones mi motivo de seguir peleando por este club, solo yo se lo que sois para mí, os estaré para siempre agradecido". "Sois el motor del club, sois la razón de seguir y seguro que esta plantilla os dará alegrías, sé lo que curran día a día y se cuanto desean devolveros donde merecéis, juntos seréis invencibles", vaticina.

"Gracias Algeciras CF, os seguiré y será para siempre un algecirista más", acaba.