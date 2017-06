Oñate renueva pero José Mari y Hedrera comunican que no siguen

El Algeciras Club de Fútbol hizo oficial ayer la renovación del lateral derecho Alejandro Espinosa Oñate, Álex Oñate. El canterano es el quinto jugador albirrojo confirmado para la próxima temporada y volverá a ocupar plaza de sub-23. Los defensas Dani Hedrera y José Mari no seguirán y son los primeros en contestar no a las ofertas de renovación de la entidad albirroja.

Álex Oñate cumplirá su segunda temporada como jugador del primer equipo algeciristas, al que dio el salto la pasada campaña tras cuatro años en la cantera del Algeciras. El algecireño, con 20 años, se mostró ayer satisfecho por su continuidad y espera ganarse más minutos de juego la próxima temporada. Con David Guti en el banquillo, participó en 17 partidos -16 de Liga y uno de Copa Federación-, diez de ellos como titular, acumulando 1.008 minutos.

"Mi objetivo es trabajar al máximo en cada entrenamiento para intentar hacerme un hueco en el equipo y conseguir el objetivo de meternos en liguilla, como mínimo", declaró el joven futbolista del Algeciras. Así valoró Oñate la pasada campaña, la primera en el primer equipo del Algeciras: "La considero muy positiva para ser la primera, he podido coger experiencia y este año espero jugar mucho más".

Es el quinto jugador confirmado oficialmente por el club para la plantilla que dirigirá José Antonio Asián: están los renovados Iván Turrillo, Adrián Máiquez y Oñate y los, hasta ahora, únicos fichaje s Alberto Gázquez y Ranchero. El club podría anunciar en horas otras renovaciones, sobre todo la de Javi Anaya.

Mañana viernes es una fecha clave, ya que es el día límite que ha puesto la dirección deportiva de Rafael Mellado a los futbolistas a los que se le han presentado una propuesta de renovación. En un principio, el plazo era hasta el lunes posterior a la Feria Real pero la entidad quiere conocer cuanto antes con qué jugadores de la pasada temporada va a contar para la próxima para tener más margen de movimientos para completar el plantel, que comenzará la pretemporada el lunes 17 de julio.

Todos excepto Pato, Álex Herrera, Juanca, Cristian Reyes y Dani Mauri han recibido una oferta para continuar en la entidad de La Menacha. Sólo los capitanes Iván y Máiquez y Oñate han dado el sí, el resto están pendientes de contestar.

José Mari y Dani Hedrera, ambos jugadores de la línea defensiva, no continuarán la próxima temporada. El de Lebrija llegó el pasado mes de diciembre como refuerzo del mercado de inverno pero no ha llegado a un acuerdo con el Algeciras y anuncia su marcha. "Mi continuidad en el requería unos gastos que el club no se pueden permitir a día de hoy", dice el jugador. Hedrera, uno de los que más minutos disputó el pasado curso, ha comunicado este mediodía que tampocorenueva y parece que su destino será el Xerez Deportivo de Tercera división.