Olmo tiene fracturados dos dedos de un pie y dice adiós a la temporada

El defensa de la Real Balompédica Linense Olmo González Casado ha dicho adiós a la temporada. El zaguero, que cayó lesionado el pasado doce de marzo durante el encuentro con el Mancha Real, sufre la fractura de dos huesos del pie y aunque los médicos no lo han confirmado oficialmente, su presencia en las siete jornadas que restan de competición está casi descartada. Además, en el encuentro que mañana (18:00) enfrenta a los albinegros con el Mérida en suelo extremeño es baja también otro defensa, Rafa Navarro, que llegó en el mercado de invierno cedido por los emeritenses, que hicieron constar en el contrato que no podía enfrentarse con ellos.

Olmo González tuvo que ser relevado antes del descanso en el encuentro que enfrentó a la Balona con el Mancha Real en el Municipal después de recibir un fuerte golpe cuando trataba de despejar un balón. En principio los médicos diagnosticaron un edema óseo, una lesión ya de por sí grave, como demuestra el hecho de que uno de sus compañeros, el lateral zurdo Raúl Prieto Rulo, que también la sufrió, no participa en un encuentro de competición desde el pasado cinco de febrero.

Sin embargo, una vez ha bajado la inflamación y el derrame ha comenzado a disolverse los galenos han podido comprobar que el futbolista tiene fracturados dos dedos de un pie. "Con lo que se está jugando el equipo no poder estar con mis compañeros es muy duro, pero..." dijo el futbolista en declaraciones a Mía FM. El central asegura que este contratiempo llega "justo cuando mejor" se encontraba.

"He sufrido dos lesiones esta temporada, estoy teniendo mala suerte, porque me está cortando la trayectoria justo cuando mejor me estaban saliendo las cosas", recalcó.

Olmo lamenta que el desconocimiento del verdadero alcance de la lesión haya propiciado que haya seguido entrenándose, aunque con limitaciones, y que, a la larga, eso ha perjudicado su recuperación.

Con independencia de la ausencia de Olmo, Julio Cobos tiene a todos los jugadores sanos para dirimir el choque de mañana en Mérida, al que es muy posible que se desplace todo el plantel.

El que no puede jugar ese duelo es Rafa Navarro, por acuerdo expreso entre ambos clubes cuando se produjo la cesión el pasado mes de enero.

Aunque el entrenador no ha dado pistas aún de cómo afrontará su equipo el duelo, lo más probable es que la vacante que deja Rafa Navarro en el lateral derecho sea ocupada por Bauti, ausente ante La Roda por decisión técnica.