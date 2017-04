El Oh!Tels ULB, sin miedo al éxito

El técnico asegura que su equipo prepara el duelo de hoy "como si la eliminatoria se jugase a un solo partido", aunque admite que en los últimos compases puede cambiar el planteamiento y recomienda a sus hombres que no se obsesionen porque en caso de ser ajusticiados "la eliminatoria importante será la que juguemos por la tercera plaza".

El entrenador del equipo de La Línea entiende que los dos duelos disputados entre ambos equipos en el último mes y medio, resueltos ambos con triunfo cazorleño "por diferentes circunstancias no sirven de referente" y añade: "Sinceramente espero que no tengan nada que ver, porque mal nos iría".

"Nos halaga que haya rivales que nos consideren favoritos, porque eso quiere decir que saben que no somos un enemigo fácil, pero hay que ser objetivos. ¿Qué equipo ha quedado primero? Cazorla. ¿Cuál es el que sólo ha cosechado una derrota en la segunda fase? Cazorla. ¿Cuál es una de las plantillas con más presupuestos de la competición? La de Cazorla... la única razón que nos hace favoritos ante nuestros ojos es que tenemos una ilusión bárbara y que sabemos que nuestra afición nos va a ayudar en este primer duelo", reflexiona.

La lógica indica que Cazorla es, a priori, el equipo más potente y que además disfrutará de la supuesta ventaja que supone jugar el partido de vuelta en casa, pero ejemplos como el del Unicaja del pasado miércoles, cuando se proclamó campeón de la Eurocup en Valencia sirven para recordar a las huestes linenes que los pronósticos no dejan de ser eso, previsiones.

El rival llega con bajas, pero tras una derrota en diez encuentros

El baloncesto Cazorla, rival de la ULB en la semifinal que arranca hoy, es, desde que comenzó la competición, uno de los grandes favoritos, si bien es verdad que estuvo a punto de ser eliminado en el desenlace de la primera fase. Un corte que salvó por segundos. El fuerte desembolso realizado y la contratación de media docena de jugadores extracomunitarios no dio el resultado apetecido y en diciembre hubo relevo en el banquillo, al que llegó Juan Carlos García, que en los diez últimos duelos sólo ha cosechado una derrota. El conjunto jiennense afronta el duelo, como ya sucedió el pasado sábado en el último de la fase regular, sin Keith Erwin Bluford, que sufrió una grave lesión en el Talón de Aquiles que le ha obligado a renunciar a lo que queda de competición ni Andrew Kelly, que se marchó a México. Además Placide Nakidjim disputó la pasada semana la Copa de África con la selección de Chad y el club dice no saber de él desde entonces. Por el contrario vuelven Vadal Fanel y Leshaun Murphy, lesionados la pasada semana. El entrenador asegura que las bajas hacen favorito al equipo de casa, en un intento manifiesto de traspasar la presión a los de La Línea. "El motivo fundamental es que cuenta con toda su plantilla, mientras que nosotros, no y estamos hablando de un equipo bastante equilibrado que ya ha demostrado su potencial durante toda la temporada y que tratará de obtener la mayor renta posible de cara al partido de vuelta".