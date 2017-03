Oh!Tels ULB ¿mejor tercero o cuarto?

La escuadra que entrena Vicente González sólo acabaría cuarta en el siguiente caso: Si pierde su partido de la última jornada, también lo hace Huelva en Melilla pero el Yosiquesé Córdoba de Rafa Sanz se impone en la cancha del Andújar. Ojo que esta hipótesis no se antoja, para nada, imposible. En este caso el empate a siete triunfos se produciría entre ULB y Yosiquesé y aunque en los enfrentamientos directos ambos conjuntos se vencieron cuando actuaron como locales, los de la capital de Mezquita lo hicieron por mucha más diferencia (71-46 y 86-80).

a) Siempre que Huelva venciese en Melilla, que ya se sabe segundo, y Córdoba en Andújar, que anda envuelto en la pelea por no ser último. Se produciría un triple empate (siete victorias y otras tantas derrotas) que beneficia a la ULB.

Las linenses Marta Pérez y Triana Carrión ganan en el Cadeba junior

Las jugadoras linenses Triana Carrión y Marta Pérez iniciaron ayer con sendas victorias su andadura en el Campeonato de Andalucía de clubes junior femenino, que se disputa en la localidad jiennense de Linares. El CB Salliver Fuengirola de Marta Pérez venció en un competido duelo al Deza Maristas cordobés por 45-44 con una participación notable de la linense, que sumó once puntos y siete rebotes. Hoy el equipo de Marta se mide al CB Martos (20:00) en la segunda jornada del grupo C. En el grupo D el CB Cádiz Gades de la linense Triana Carrión venció con holgura al Adeba Córdoba por 79-49. La joven de La Línea no disfrutó de minutos. Su equipo se las verá esta mañana en la segunda jornada con el CB Utrera (11:00), que perdió en su debut con el CD Presentación Granada.