Oh!Tels ULB: por fin en casa

El Oh!Tels ULB regresa esta tarde (18:30) a la competición después de un injustificado parón en el calendario que, cosas del destino, ha beneficiado a los de La Línea, que han podido rearmarse tras acudir casi en cuadro al estreno de la segunda fase, en Melilla, donde recibieron un severo correctivo. Los albinegros defienden su condición de invictos en casa ante el Andújar, un rival que se presume inferior, pero que no presenta malos números como visitante.

Un mes después de que derrotase al San Juan, el Oh!Tels ULB regresa por fin a su fortín para estrenarse en la segunda fase ante su público. Atrás queda la derrota en Melilla que le apartó del coliderato, pero que no impide que por números y por juego siga estando entre los grandes favoritos para acabar en una de las cuatro primeras posiciones y acceder a las ansiadas semifinales.

En las dos últimas semanas los linenses han ido rehaciéndose y Evan Maxwell, sin duda una pieza fundamental, ya está totalmente reestablecido de los problemas físicos que le impidieron viajar a Melilla, donde en buena medida no acudió por precaución.

No es el mismo el caso del base Miki Ortega, que después de perderse tres partidos y de que los propios médicos temiesen una lesión de más entidad está haciendo lo imposible para recuperarse de su fortísimo esguince de tobillo. No comparecerá al cien por cien, pero se presta para echar una mano.

Poco dado a quejarse de las ausencias, el preparador, Vicente González, tampoco quiere subrayar los regresos. "Es verdad que este parón, que en principio no le gustaba a nadie, nos ha venido muy bien porque hemos podido recuperar no ya efectivos, que también es relevante, sino las sensaciones, que habíamos perdido un poco al no poder entrenarnos", dice.

"Ahora hemos podido hacer dos buenas semanas de trabajo, lo que nos ha permitido recuperar la confianza en nuestro baloncesto y sólo nos falta demostrarlo y rubricarlo en la pista", agrega.

El preparador, que subraya las ganas que tienen sus pupilos de volver a jugar ante su público, advierte de que ningún partido se puede dar por ganado de antemano y menos aún a estas alturas de competición. "En esta segunda fase todos los rivales son no complicados sino complicadísimos, porque estamos los cuatro mejores de cada grupo en la primera fase, así que debemos estar concentrados, porque además nos medimos a un rival que fuera de casa presenta un buen balance", alerta.