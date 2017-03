Ocasión perdida y vuelta a empezar (3-0)

La Unión Deportiva Los Barrios dejó escapar ayer una gran oportunidad de alejarse del descenso. La derrota en Alcalá devuelve a los gualdiverdes al pozo en un día que desde muy temprano comenzó torcido y que terminó de la peor manera soñada. Y es que el 3-0 encajado en el campo panadero también trae implícita la pérdida del average y eso en una competición que está tan igualada puede al final ser decisivo.

Los barreños arrancaron la mañana con ilusión pero una avería del autobús ya avisaba de que alguien se había levantado con el pie izquierdo. Este contratiempo hizo que la expedición del club de la Villa llegase a su cita en el campo sevillano a la hora que estaba previsto que se iniciase el partido por lo que el mismo se tuvo que retrasar media hora.

Una avería en el autobús propicia que el equipo barreño llegue tarde al choque

No se sabe si eso influyó o no pero lo cierto es que esa tardanza se trasladó al terreno de juego. El conjunto entrenado por Rafa Escobar entró a destiempo y su rival no lo desaprovechó.

Los locales, espoleados por su público (había entrada especial para los socios, que pudieron invitar de manera gratuita a un amigo o familiar), no dejaron nada a la improvisación y fueron a por los tres puntos desde el mismo momento en el que el colegiado señaló el inicio del envite.

Antes del 1-0 ya había avisado el Alcalá y fue en el segundo córner consecutivo de los de Selu cuando llegó el primero de los tantos de la mañana. Balón botado por Jairo Caballero y Manu Moya, entre una nube de futbolistas, remató para desesperación del tarifeño Goito.

Únicamente habían transcurrido seis minutos pero las cartas ya estaban sobre la mesa. Los locales, a por todas; los visitantes, a verlas venir. El Alcalá dominaba y apenas se vislumbraba una posible reacción de la escuadra barreña que aún no se había hubicado en el terreno de juego.

Uno de los pocos acercamientos a la portería defendida por Fernando lo protagonizó, en el minuto 13, Labra, que disparó tras recoger un balón suelto tras un mal despeje de la zaga local. Pero fue un espejismo. Tres después el duelo pudo haber quedado visto para sentencia si Pana, tras otro centro de Jairo, hubiese acertado a marcar un gol cantado. La Unión, imprecisa en los pases, seguía sin generar ocasiones, por lo que la igualada se antojaba complicada.

La losa le cayó definitivamente a los de la Villa en el 40', cuando en un balón suelto lo aprovechó Jorge Muñoz para encarar a Goito y superarlo por bajo. Ni los seis minutos de añadido al primer tiempo (por diferentes interrupciones) sirvieron para que La Unión despertara. Todo lo contrario. Reina tuvo la última antes del descanso, pero detuvo Goito.

En la segunda mitad continuó el monólogo del Alcalá y ni las sustituciones mejoraron la imagen de los de Rafael Escobar.

Nada más comenzar el segundo acto, pudo llegar el tercero, que era cuestión de tiempo que llegara. El movimiento de colocar a Chico, hasta el momento en el pivote defensivo, en zona atacante, tampoco fructificó y tras varios acercamientos más, el Alcalá puso la guinda con el tercero, obra de nuevo de Manu Moya tras un remate de cabeza de Serrano.

Pese al revés, a los barreños les queda un calendario propicio para seguir soñando con la permanencia pues el domingo reciben al penúltimo (Coria) y luego visita al Antoniano, al que tiene por justo por encima a dos puntos.