Objetivo: 40.000 espectadores

El Real Club de Golf Valderrama y la Fundación Sergio García, en su condición de organizadores de Andalucía Valderrama Masters de golf que se celebrará en Sotogrande (San Roque) entre los días 19 y 22 de octubre, se han fijado como objetivo que la media de espectadores que acudan a la competición supere la barrera de los 40.000, lo que supondría un aumento de unos 2.000 sobre el Open de España del pasado año. Los responsables del torneo han establecido precios muy asequibles.

El abono que permite acceder al Club de Golf Valderrama tanto en día 18 (para el pro-am) como los cuatro días del torneo tiene un precio de 65 euros y puede adquirirse a través de la web andaluciavalderramamasters.com

El ticket para la jornada del miércoles (pro-am) tiene un precio individual de 15 euros. El precio de las entradas para cada una de las dos primeras jornadas (jueves y viernes) está fijado en 20 euros, que serán 30 tanto para el sábado como para el domingo.

El director general del Real Club de Golf Valderrama, Javier Reviriego, defiende tanto la decisión de no permitir este año la entrada a los federados (una concesión que la entidad sí hizo el pasado año en el Open de España) como los precios establecidos por la organización.

"Montar un evento de estas características es muy costoso, no sólo en términos económicos, sino de logística en términos de patrocinio y entendemos que el precio de las entradas es muy asequible; creemos que en un torneo de estas características debe haber una entrada, igual que lo hay en cualquier otro espectáculo, deportivo o no", recalca. "Es cierto que en el pasado se fue más tolerante con el acceso, pero es necesario entender que nosotros tenemos que buscar la manera de que este evento continúe y los precios que hemos fijado para aquellos a los que les gusta el golf y, teniendo en cuenta los jugadores que van a venir, son muy razonables y no van a suponer ningún problema para que haya más público".