De la Nieta: "Cuando un equipo se juega la vida, no cuenta lo que haya hecho antes"

Pedro Sánchez de la Nieta, que hoy debuta como entrenador de la Real Balompédica, asegura que los números de su rival de hoy, el Jumilla, en puestos de descenso, no significan nada para él: "Cuando un equipo se juega la vida da igual que marque o que no, que falle en casa o no lo haya hecho, da exactamente igual. Cuando una plantilla está al límite pueden pasar cosas inesperadas, que nunca han sucedido antes".

"Sabemos que va a ser un partido largo, que a lo largo de los noventa minutos pueden pasar muchas cosas y que hay que estar preparados para todo, porque nosotros también nos la jugamos y debemos responder a cualquier adversidad", recalca.

De la Nieta siente que sus futbolistas están "preocupados" por la situación que atraviesa el equipo, pero recalca que desde su llegada no ha detectado "que estén por los suelos, sino todo lo contrario, deseando ganar y alcanzar por fin el objetivo".

El míster, que repite una y mil veces el término "competir" espera que la Balona ofrezca hoy una imagen de "seriedad, sobriedad, de disputa continua" y que sea un equipo "en el que cada jugador sepa lo que tiene que hacer en cada momento".

Con respecto a las posibles novedades que pueda introducir en el once, el preparador aplaza esa información hasta una hora y media antes del choque. "Los dieciocho futbolistas deben estar enchufados, porque todos los que viajan tienen opciones de jugar".

"En mis equipos nadie puede pensar que va a jugar por un derecho adquirido ni que está descartado de antemano y la única manera es que no sepan, al menos por mi boca, quiénes van a estar en el once", concluye el entrenador castellano-manchego.