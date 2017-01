Necesitan este derbi

Entre bala en la recámara y clavo candente. El Club Deportivo San Roque y el Algeciras Club de Fútbol se enfrentan hoy en un partido de la jornada 16 del campeonato de Liga en el grupo X de Tercera división que el pasado 4 de diciembre tuvo que ser aplazado por culpa de las fuertes lluvias que incluso impidieron la llegada a tiempo al Manolo Mesa del trío arbitral. Desde entonces, cada vez que se hablaba de la clasificación de uno u otro conjunto se apostillaba eso de 'con un partido menos'. Aquí está ese derbi para ponerse al día y que llega en mitad de una necesidad tremenda e inusual para la altura de competición, con los sanroqueños como últimos clasificados y jugando ya a contrarreloj por la salvación, y los albirrojos angustiados tras enlazar seis semanas sin ganar y con la oportunidad de reengancharse a la pelea por el primer puesto.

Los de Miguel Sánchez Sevi, con el alta de Corrales y con Mario reservado por las molestias, según el propio técnico, son últimos con 14 puntos y tienen la salvación a seis de distancia. Con un triunfo hoy la dejarían a tres y abandonarían el farolillo rojo en detrimento de la UD Los Barrios. Los de David Gutiérrez Guti, con las bajas importantes de Iván y Camps, son terceros con 38 puntos y aspiran a situarse a dos puntos del líder Arcos.

El Club Deportivo San Roque llega al derbi comarcal de hoy tras recuperar algo de confianza y moral gracias al triunfo frente al Recreativo B de hace tan sólo tres días. Los rojillos estaban en una situación límite después de cinco derrotas consecutivas. El cuadro rojillo, con muchos exalgeciristas en sus filas, quiere aprovechar al máximo su condición de local para sumar ante un rival que motiva al vestuario.

El principal contratiempo de Sevi para formar un once es Mario Pérez Rojo. El ilustre exalbirrojo abandonó el campo el pasado domingo por unas molestias y el técnico rojillo aseguró ayer que no estará en el derbi porque prefiere no arriesgar a un futbolista que considera importante para la temporada. Sí podrá jugar Corrales, ya recuperado. El resto de jugadores rojilllos está disponible para el duelo de esta tarde.

Para sustituir a Mario, un jugador difícil de suplir en cualquier equipo, Sevi puede colocar en el centro a Chapa junto a los habituales Nacho Fernández y Antonio Cintas, o Javi Fernández en la mediapunta. Cristian Reyes y Maki, dos exalgeciristas más, apuntan a los costados. En defensa, Toledo, Cheíto, Pablo y André Pereira son favoritos para el once, y en punta, Copi es indiscutible.

Por su parte, al Algeciras CF sólo le valen los tres puntos tras seis jornadas con cinco empates y una derrota. Los albirrojos no estaban tanto tiempo sin ganar en Tercera desde la 2009/10, cuando el equipo acabó 15º. Con un triunfo hoy ante el San Roque se sacude la ansiedad y le situaría a sólo dos puntos del primero (Arcos) y a uno del segundo (Betis B). Una estimable situación teniendo en el importante bache.

Un nuevo empate aumentaría en varios grados el nerviosismo en el club y en su entorno. El director deportivo, Rafael Mellado, aseguró que David Guti se juega tres puntos muy importantes pero nada más, en un claro respaldo al técnico algecireño.

El Algeciras tiene dos ausencias de gran importancia: Iván Turillo vio la quinta amarilla el pasado domingo en Alcalá; y David Camps se hizo en el mismo partido un esguince de grado 1-2 en un tobillo y estará de baja unas dos semanas. Sí está disponible la última incorporación, el delantero Daniel Mauri -procedente del Real Murcia- que tiene complicado que vaya a salir de inicio ya que el malagueño lleva desde noviembre sin jugar y está falto de ritmo. Dani Hoyos, tras ser padre, volvió el lunes a la disciplina del equipo y, como el resto de la plantilla, se desplazará al Manolo Mesa, donde David Guti decidirá los 16 que se visten.

Las novedades obligarán a cambiar el once albirrojo. Pablo Ganet jugará con Mané de acompañante en el centro del campo, sustituyendo a Iván, y arriba Juanca será, salvo sorpresa, titular como nueve, por delante de Tano. Máiquez y Pato seguirán actuando en la derecha -aunque no hay que descartar que el algecireño vuelva al lateral- y Ayala volverá al once.

En las gradas habrá aficionados de ambos conjuntos que empujarán en un partido con mucho en juego para dos equipos con dispares objetivos.