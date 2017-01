"Necesitamos estar muy bien y que el Algeciras no tenga su día"

Antonio Gil se sentará por primera vez esta temporada en el banquillo del Atlético Antoniano y lo hace para enfrentarse al Algeciras en un partido que es "casi una final". "Esperemos que el Algeciras no tenga su mejor partido y nosotros estemos acertados para poder sacar algo positivo", declaró el técnico sevillano.

Gil, que llega al conjunto de Lebrija para sustituir a Paco Cala, considera que es precipitado declarar de final el encuentro pero entiende que "hay que ganar como sea". "Es importante y complicado porque la intención es salir de ahí abajo y aumentar el colchón para tener tranquilidad", dijo el entrenador del Antoniano, que es decimocuarto con 23 puntos, cuatro más que el descenso.

Antonio Gil, que vuelve a entrenar a un equipo que dirigió en las 98-99 y 99-2000, quiere que su equipo gane ante el Algeciras los puntos que perdió el pasado fin de semana ante el Cabecense en un encuentro en el que, según explica, el Antoniano "hizo una primera parte bastante buena pero que al filo del descanso encajó un gol y ahí se derrumbó".

"Sabemos que va a ser muy complicado pero los puntos son importantes porque aunque tengamos un colchón de cuatro puntos sabemos no podemos fiarnos", declaró.

Sobre el Algeciras, dijo: "Del rival me preocupa el equipo al completo. Nos engañamos, aun sabiendo que han pasado por una mala racha, si decimos que es un equipo con pocos recursos, es un equipo de los que más recursos tiene en la categoría, sino el que más". "Para ganar tenemos que hacer un partido muy bueno y que el Algeciras no tenga su día, de lo contrario mal vamos. Su objetivo es ascender y el nosotros acabamos de ascender y el objetivo es no bajar de nuevo", apuntó el entrenador del Antoniano.

"Yo por el bien del equipo espero que al Algeciras no le salgan bien las cosas pero luego hay que demostrar en el campo. Espero que mi equipo haga las cosas bien y sea capaz de ganar el partido. Si el Algeciras lo hace bien y hay un partido bueno pues mejor", añadió Antonio Gil.

El Antoniano recupera efectivos para el partido de mañana (12:30) y está al completo.