Narváez exige salir del Xerez para venirse a Los Barrios

La Unión Deportiva Los Barrios está a la espera de la incorporación del atacante del Xerez CD David Narváez, quien reclama su baja a la directiva azulina. Narváez, de 32 años, ha defendido, entre otras, las camisolas, las del Ceuta, Lucena, Conquense, Almagro y fue miembro del Algeciras que se proclamó campeón y logró el ascenso a Segunda división B en 2013.

David Narváez insiste en salir en este mercado invernal si el Xerez Deportivo (decimocuarto clasificado del grupo X de Tercera) no le garantiza el abono de sus haberes hasta final de temporada, lo que sí le aseguran en los equipos que le presentado ofertas para incorporarlo a sus filas, uno de ellos la Unión Deportiva Los Barrios, que la pasada semana ya rentabilizó la mala situación económica del club fichando a otro exalgecirista, el defensa Dani Hedrera.

El futbolista jerezano, que está negociando con responsables de Afición Xerecista, quiere una respuesta definitiva sin más dilación: se quedará en el Deportivo si le pagan lo que le deben y le aseguran el cobro hasta final de temporada; si no, pide la carta de libertad "para no dejar escapar la oportunidad" de cobrar todos los meses en otro equipo.

El delantero jerezano explicaba que el pasado viernes se reunía con miembros de la Afición Xerecista, que le dijeron que Luis Oliver, del nuevo grupo accionista mayoritario, había dicho que no se dejase salir a más jugadores después de la marcha de Polaco y Dani Hedrera. David Narváez lo tiene claro: "Si Oliver quiere que me quede, que me pague los atrasos, a mí y a mis compañeros".

Narváez también pide garantías de cobro hasta final de temporada porque "me han llegado ofertas muy buenas" y no es cuestión de desaprovecharlas estando sin cobrar en Jerez: "A la edad que tengo no se pueden dejar pasar estas oportunidades".

La UD Los Barrios ya hizo público el pasado lunes que pretende firmar un defensa central -con el que tiene muy avanzadas las negociaciones- dos jugadores de banda y un delantero.