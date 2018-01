Narváez se va al Arcos, pero aplaude al trato de Álvaro Moya

El veterano jugador del Xerez Club Deportivo -Tercera División- David Narváez logró ayer por fin la carta de libertad que tanto había perseguido, pero no la utilizó, como se había venido anunciado, para firmar por la Unión Deportiva Los Barrios, sino precisamente por la última víctima de los gualdiverdes, el Arcos. El futbolista mostró su agradecimiento al presidente gualdiverde, Álvaro Moya.

David Narváez dejó claro que no se va del Xerez CD por más dinero sino por las garantías de cobro y que agradece a Los Barrios su interés: "Me llamaron del Arcos, tuve una reunión con Antonio Gallardo, se han portado muy bien, me igualaron lo de Los Barrios y es un equipo que está arriba luchando por meterse en la liguilla y ascender, con los jugadores que tiene y el campo que tiene, me beneficia todo eso", dijo.

"Tengo que darle las gracias a Álvaro Moya, presidente de Los Barrios", con el que ayer por la mañana tuvo "una conversación y lo ha entendido".

"Llevaba tres semanas esperándome, preguntándomecasi a diario por mi situación, por si podía salir", recalcó.

"Hablé con él, la cercanía de casa me ha influido mucho, porque supone ahorrarme muchos kilómetros cada día y desde aquí darle las gracias a Álvaro Moya", acabó.