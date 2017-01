Nalys, un parisino que crece en la Unión

Nalys Castro crece por día en la Unión Deportiva Los Barrios. Su historia comenzó lejos, en París, donde nació hace 17 años. Cuando cumplió cinco se trasladó junto a su familia, por motivos laborales, a la Villa. Pronto entró a formar parte en la cantera del equipo que, junto a su padre, veía jugar cada dos domingos en el San Rafael. A pesar de ser juvenil, el prometedor lateral zurdo está contando con la confianza de los técnicos gualdiverdes y el pasado domingo se estrenó como goleador.

"Estoy muy contento porque siento que están confiando en mí y eso es una motivación importante para seguir luchando", asegura Nalys, que "paso a paso" recorre un camino que espera que sea largo y, mientras estudia bachillerato, ambiciona con poder jugar algún día en primera división.

El lateral izquierdo empezó en la cantera de la mano de Jonathan Parrado Johny, técnico que le hizo debutar con el primer equipo de la Unión el pasado curso en El Arcangel ante el Córdoba B. Guarda con cariño la foto suya calentando en el césped. Este verano comenzó a hacer la pretemporada con el equipo sénior y, aunque alterna partidos con el juvenil de la Unión, es uno más y suma esta temporada nueve partidos en Tercera, siete de ellos como titular. Frente al Betis B, en la primera vuelta, debutó como titular. Precisamente al filial bético le hizo el primer gol de su carrera en categoría nacional.

Nalys rememora la jugada del gol del pasado domingo, que lamenta que no sirviera para puntuar: "Miki saca una falta y el míster [Rafa Escobar] me dijo que esperase el rechace en el segundo palo, y ruve la suerte que el balón llegó hasta allí y le pegué de primeras y marqué". El jugador barreño asegura que confía en la salvación de la Unión: "Hemos demostrado que en un partido podemos ganar a cualquiera. Si seguimos como en los últimos partidos vamos a salvarnos".

"Hay mucha diferencia en cuanto a la intensidad, en las ganas y en la forma de defender, hay un gran cambio", asegura remarcando las diferencias entre un partido con su equipo juvenil de Tercera Andaluza y con el conjunto sénior. "Pero yo me encuentro bien, es un placer entenar y jugar con los compañeros, que me ayudan mucho y me dan mucho cariño", añade Nalys, que asegura que todos le ayudan pero especialmente Chupi y Jose.

Ahora jugador de la Unión, Nalys cuenta que antes fue aficionado y cree que eso es un plus. "Desde la grada se ve todo más fácil, y luego en el campo siente una gran responsabilidad porque estás defiendiendo a tu equipo", declara el canterano barreño, que espera algún día volver a visitar la capital francesa en la que vio la luz hace 17 años. Mientras, brilla en el San Rafael.