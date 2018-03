Nadal renuncia a Indian Wells y Miami

"He tenido más lesiones de las que me hubiera gustado en mi vida", había afirmado Nadal a principios de semana en la sede del Abierto de Acapulco. "Yo tengo una vida que seguir. Lo actual en esa vida es intentar seguir jugando y destacar en el tenis. Pero, ante todo, soy una persona, no soy una máquina", dijo.

"Sentí un pinchazo en la pierna", dijo en ese momento Nadal. "Los médicos me han dicho que es imposible jugar, además de que me duele", completó.

"No podré estar en Indian Wells ni en el torneo de Miami. Si fue doloroso retirarme en Acapulco, igual de doloroso es no estar en la gira norteamericana, que tan importante ha sido para mí siempre", agregó Nadal. "Os voy a echara a todos de menos, pero haré todo lo posible para estar de regreso en México el próximo año. Muchas gracias", concluyó el tenista de Manacor en un mensaje transmitido a su seguidores en las redes sociales.

Zverev prescindió de Ferrero por "irrespetuoso"

El tenista alemán Alexander Zverev aseguró que su ya ex entrenador, el ex tenista de Onteniente Juan Carlos Ferrero, "fue muy irrespetuoso" con su equipo y que ésa fue la razón por la que dejó su puesto. "No tuvimos dificultades, sí una pelea después del Abierto de Australia, aunque eso nos concierne a nosotros dos", dijo Zverev en una rueda de prensa. Ferrero, por su parte, había afirmado días atrás que la relación había acabado por no haber un acuerdo en "cómo afrontar ciertos aspectos fuera de la pista".