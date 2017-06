Nadal pasa a octavos con el triunfo más abultado de su carrera

El español Rafael Nadal, cuarto favorito, logró este viernes el pase a octavos de final de Roland Garros, tras conseguir su triunfo más abultado en sus trece apariciones en el torneo y 77 partidos, al derrotar al georgiano Nikoloz Basilashvili por 6-0, 6-1, 6-0, en 1 hora y 30 minutos.

Hasta ahora, la victoria más abultada de Nadal en Roland Garros fue la que consiguió contra el argentino Juan Mónaco en 2012, por 6-2, 6-0 y 6-0. El español consiguió, además, ganar en su partido número 100 jugado a cinco sets sobre tierra batida, en los que solo ha perdido dos, ambos en Roland Garros.

A un día de cumplir 31 años, algo que consideró que "no es una buena noticia", Nadal impresionó al torneo que aspira a ganar por décima vez, algo que ningún hombre ha logrado a lo largo de la historia en ningún Grand Slam.

Tan solo la australiana Margaret Court se hizo con 11 ediciones del Abierto de Australia. El español se planta en octavos de final de Roland Garros por duodécima vez en su carrera, tras haber impresionado en sus primeros tres partidos en París. "No sé si he logrado la perfección hoy, he hecho un buen partido, era importante volver a hacerlo en esta pista que tantas alegrías me ha dado, gracias a todo el mundo", señaló.

En una tarde que amenazaba lluvia, Nadal se apresuró a lograr el triunfo, tanto que la derrota de Basilashvili rozó el escándalo.

El primer set se lo anotó en 23 minutos y perdiendo solo 8 puntos. Tardó 49 minutos en dejar escapar el primer juego, y el único, cuando los truenos resonaban en el encapotado cielo parisiense y chispeaban las primeras gotas; y aceleró para ganar antes de que cayera la anunciada tormenta.

Fue su vigésima victoria sobre tierra batida de una temporada en la que solo ha concedido una derrota en esa superficie, la que le propinó en los cuartos de final de Roma el austríaco Dominic Thiem.

Sus cifras impresionantes le sitúan como el principal candidato para la victoria final de un torneo que el año pasado abandonó de forma prematura por una lesión de muñeca, y que ahora vuelve a dominar desde el confort de su tenis majestuoso.

En su camino hacia el nuevo triunfo, su próximo rival será su compatriota Roberto Bautista, a quien ha ganado en el único duelo que han tenido, en semifinales del Masters 1.000 de Madrid de 2014.

Nadal se mostró satisfecho de su rendimiento y aseguró que mañana se preparará para afrontar los octavos, aunque confesó que, por la noche, no se perderá por televisión la final de la Liga de Campeones en la que animará a su equipo, el Real Madrid, frente a la Juventus de Turín.