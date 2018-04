Nadal, la incógnita ante Alemania

¿jugará o no Rafael Nadal? La presencia o la ausencia del tenista balear es la gran incógnita de la serie que enfrentará al equipo español contra Alemania en los cuartos de final de la Copa Davis, este fin de semana en la Plaza de Toros de Valencia.

"Si está para jugar, evidentemente jugará", aseguró en rueda de prensa el capitán, Sergio Bruguera. "Cuando hablé con Rafa ya sabía que no jugaba Acapulco, Indian Wells y Miami, ya sabía lo que tenía y el proceso de recuperación, y si todo iba correcto, que estaría disponible para la eliminatoria. Luego ya habrá que ver cómo llega y cómo está", explicó el líder del combinado español.

Nadal, que el lunes volvió al número uno del ranking mundial, se saltó la gira de cemento norteamericana y no juega desde que se retiró a finales de enero en cuartos de final del Abierto de Australia ante el croata Marin Cilic con una lesión en el psoas ilíaco de la pierna derecha.

"Depende de las sensaciones que tenga él, de cómo se encuentre", añadió Bruguera, que además valoró el resto de opciones que tiene para conformar el equipo para el fin de semana: Roberto Bautista, Pablo Carreño, Feliciano López y David Ferrer.

"Tengo muchas variantes afortunadamente. Lo iré viendo según quién juegue mañana. Me basaré en quién creo que es el mejor para afrontar cada partido contra el jugador que toque", explicó.

A pesar de las alternativas que puede manejar, el capitán español mostró un profundo respeto por Alemania, al que consideró el adversario más difícil que podía encontrarse en esta instancia por la categoría que ostentan jugadores como Alexander Zverev o Philipp Kohlschreiber.

"Ya dije que Alemania era el equipo más complicado para recibir en casa", remarcó Burguera. "Tienen a Zverev, que es el cuarto jugador del mundo y viene de hacer final en Miami y ganó Roma. Es un gran competidor".

El equipo germano, por su parte, afirma estar listo para enfrentar al local con o sin Nadal.

"Creo que mi equipo está bien preparado, ya sea que Nadal juegue o no", expresó Michael Kohlmann, el capitán alemán. "Estamos preparados para que él juegue. Y si no lo hace, no es malo para nosotros", añadió. Kohlmann contó, por lo demás, que el lunes Nadal le causó una buena impresión al ver su entrenamiento y afirmó que "no se podía ver nada de su lesión".

"Estamos listos para el fin de semana. Creemos que es nuestra oportunidad", finalizó el teutón. Alemania, que llegó a esta ronda tras eliminar a Australia como visitante en la serie inicial, confía en acceder a la que sería su semifinal del certamen por primera vez desde 2007.

Además de los ya citados, Zverev y Kohlschreiber, la expedición germana arribó a Valencia con Jan Lennard Struff, Tim Pütz y el debutante Maximilian Marterer.

"Todos quieren estar presentes, están entusiasmados con el partido. Tenemos que aprovechar esa circunstancia y trasladarla al fin de semana", expresó Kohlmann, que quiere dar el gran golpe con su equipo.