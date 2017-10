Nadal gana tras salvar dos 'match points'

Rafael Nadal sobrevivió ayer a dos match points en su estreno en el torneo de tenis de Pekín para avanzar a la segunda ronda con una durísima victoria por 4-6, 7-6 (8-6) y 7-5 ante el francés Lucas Pouille.

Junto al número uno del mundo avanzó también el argentino Juan Martín del Potro, que derrotó al uruguayo Pablo Cuevas con parciales de 7-6 (7-4) y 6-4.

Arruabarrena cayó ante Kasatkina y dejó sin españolas el cuadro femenino de Pekín

Nadal estuvo muy cerca de la derrota en el tie break del segundo set, en el que Pouille llegó a tener ventaja de 6-4. En uno de los match points, incluso, el francés dejó una derecha sencilla en la red.

El balear ganó cuatro puntos seguidos en la muerte súbita para igualar las acciones y en el tercer set consiguió su única rotura del partido en el undécimo juego para colocarse 6-5 y definir el encuentro con su servicio.

"Como he dicho el otro día, iba a ser una primera ronda muy dura. Él ha jugado muy bien, muy agresivo y sirviendo muy bien", dijo Nadal sobre el encuentro de más de dos horas y media de duración. "Para mí ha sido difícil en el comienzo. Pude ir mejorando, pero aún así no he tenido el control del partido en casi ningún momento".

El español jugaba ayer su primer torneo del circuito tras su conquista del Abierto de Estados Unidos, su título de Grand Slam número 16, a principios de septiembre. Hace una semana participó en Praga en la novedosa Copa Laver, donde jugó un histórico dobles junto a Roger Federer.

Nadal, campeón en Pekín en 2005, se enfrentará en segunda ronda al joven ruso Karen Khachanov, que batió sin problemas al wild card chino Di Wu por 6-4 y 6-2. Del Potro, por su parte, tendrá un duro choque en segunda ante el búlgaro Grigor Dimitrov. En su primer torneo desde su acceso a las semifinales del US Open, el argentino lució en buena forma para llevarse la victoria ante Cuevas en una hora y 38 minutos.

"Acabo de venir desde casa, así que estoy fuerte para jugar el torneo. Pero tener a Dimitrov en segunda ronda no es fácil. Es uno de los favoritos y podría ser un partido de cuartos de final, semifinales o la final. Voy a tener que estar listo para el desafío mañana". Dimitrov, tercer favorito en la capital china, derrotó al bosnio Damir Dzumhur por 6-1, 3-6 y 6-3 en una hora y 54 minutos.

En el cuadro femenino, la guipuzcoana Lara Arruabarrena, número 90 en la clasificación mundial de la WTA, cayó ayer en partido de segunda ronda del Abierto de Pekín ante la rusa Daria Kasatkina, en un partido muy igualado en el que perdió por detalles 6-4 y 7-5.