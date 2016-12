Nadal y Moyá confían en "volver"

Rafael Nadal afirmó que su objetivo para la próxima temporada es "estar y competir bien" para intentar ganar todos los torneos posibles, subrayando que su lesión de muñeca marcha "muy bien" y que siente "muy feliz" por el nivel al que se está entrenando y por cómo se encuentra físicamente.

"El objetivo para 2017 es estar y competir a un buen nivel para intentar ganar todo lo que se pueda. Luego no se sabe lo que va a pasar, pero voy a intentar empezar bien y si estoy sano espero tener opciones de competir por las cosas que realmente me ilusionan", dijo Nadal en la Cadena SER. El balear, además, señaló que su lesión de muñeca marcha "muy bien" y que está pudiendo trabajar a un nivel "alto". "Estoy feliz de cómo estoy entrenándome y de cómo me siento físicamente. Espero que las cosas salgan bien. Ya tengo ganas de que llegue el día para poder probarme un poquito", apuntó.

Por otro lado, sobre la incorporación del ex tenista Carlos Moyà a su cuerpo técnico, manifestó que la decisión no ha sido sólo suya, sino que ha sido "consensuada" con su entrenador, Toni Nadal. "Lo conozco desde hace muchos años y ante todo es muy amigo mío", indicó. "Ha sido muy importante en mi carrera, sobre todo en los años en los que empecé. Me ayudó de manera especial y nos tenemos un gran aprecio. Sé que va a hacer todo lo posible para sumar y que las cosas vayan a mejor. Estoy muy contento de poder contar con él", agregó al respecto el mallorquín.

Precisamente, el ex jugador se mostró convencido de que el nueve veces campeón de Roland Garros volverá a ganar Grand Slams y retomará el número uno del ranking. "No tengo ninguna duda". "Obviamente, no va a superar lo que ha conseguido ya, porque es imposible, salvo que gané los cuatro Grand Slam en un año, pero él quiere volver a ganar un grande. Y yo estoy seguro de que si las lesiones le respetan eso va a ser posible", añadió Moyà, de 40 años, quien no trabajará a tiempo completo con Nadal, sino que lo acompañará en determinados torneos y después llevará el día a día de la academia que el tenista abrió recientemente en Manacor, su ciudad natal. El primer torneo en el que estarán juntos será el Abierto de Australia. "Cuando te llama el equipo de uno de los deportistas más grandes de la historia, y sobre todo por lo que nos une desde hace muchos años, pues obviamente que uno está muy ilusionado y contento, apuntó Moyà, amigo desde hace años de su paisano: "Lo conocí en un torneo en Stuttgart. Por aquel entonces Rafa tenia 11 años y estuve haciendo un peloteo con él. Me sorprendió su timidez, pero sí que vi la manera en la que se transformó cuando se puso a jugar conmigo", concluyó.