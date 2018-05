NUBES negras en'Lorenzo's Land'

Nubes negras en el futuro de Jorge Lorenzo. El piloto mallorquín está a punto de firmar el peor inicio de temporada en la historia de Ducati, con tan sólo seis puntos y muchas incógnitas tanto en su haber como en su equipo. El piloto de Ducati definió ayer en rueda de prensa el trazado jerezano como "un circuito mágico para mí". El mejor y más reciente recuerdo que tiene Lorenzo en Jerez es de 2017, donde logró el primer podio con la marca italiana. Sin embargo, tras un inicio de temporada complicado en la que los resultados no han sido para nada buenos, el mallorquín se mostró motivado porque en el test invernal "fuimos rápidos y esperamos poder mostrar nuestro valor ahora".

Ahora llega el gran premio en Jerez, un circuito que desde ayer porta el nombre del malogrado Ángel Nieto. "Estoy muy contento. Que el circuito se llame Ángel Nieto, por todo lo que ha dado al motociclismo español y por todo lo que ha ganado, es muy importante", reconoce Lorenzo, quien añade que "igual que en su día se dio el nombre de Ricardo Tormo al circuito de Valencia, creo que todo el mundo desearía cambiar el nombre del circuito y que Ángel estuviera aquí. Sin duda".

Ayer fue el momento de hacer un primer balance de la temporada. Con la sombra de un posible ultimátum por parte de los dirigentes del equipo italiano, Lorenzo reconoce que en el Mundial "lo que cuentan son los resultados, y los míos no son buenos". El mallorquín, aún así, sabe que en este deporte y esta categoría "todo es posible" y aunque Jerez no es un trazado adecuado para la Ducati "sí lo es para mi estilo de pilotaje y creo que puedo hacer una buena carrera". Lorenzo asegura que no tiene "conexión" con la nueva Ducati GP18, recordando que el año pasado logró "una gran progresión en las últimas seis o siete carreras. Luego cambió la moto y de momento mi conexión con la moto no es la mejor. He tenido pequeños buenos momentos en estas tres carreras, pero no he podido ser tan rápido como me gustaría".

A la hora de analizar el momento de la nueva Ducati y sus sensaciones en carrera, el mallorquín destaca que "hasta este momento me ha costado compenetrarme con la moto nueva y ha cortado la progresión tan buena que teníamos el año pasado. La moto nueva tiene puntos positivos pero también negativos que hace que claramente no sea mucho mejor que la del año pasado, pero hay que seguir luchando con lo que tenemos y sacar el máximo partido, no hay otra solución". Realista, Lorenzo matiza que pese a las pruebas que se le han ido realizando a la Ducati, en Jerez "grandes cambios no va a haber. Hasta ahora la Ducati ha intentado hacer una moto que gire más en la curva pero se ha quedado a mitad. Pero sí que es cierto que la Ducati lo ha probado y para mi eso es suficiente". Aún así, no duda en reconocer que "la Honda es claramente mejor que el año pasado, la Ducati (GP18) en mi opinión, a pesar de lo que diga Dovizioso, tiene puntos positivos y puntos negativos, aunque es cierto que está por detrás de la del año pasado".

En cuanto a su futuro, y teniendo en cuenta los rumores, Lorenzo asegura que no está "en la mejor posición para hablar de mi futuro. Estoy muy centrado en mejorar mis resultados para volver a subir mi valor", En cuanto a la posibilidad de marcharse a Suzuki, Lorenzo acalla todo tipo de rumores de manera drástica: "¿Lo ha dicho Carlo Pernat, no?. Todo el mundo sabe la credibilidad que tiene este señor los últimos años, es el bufón de la prensa y vosotros tenéis que elegir entre creer a un bufón o creer a un piloto. Os he demostrado de sobra en el paddock cual es mi credibilidad. En mi vida me he ofrecido a un equipo en mi carrera ni en 125cc ni en 250cc ni en MotoGP y no va a ser ahora". Para acabar con este asunto, el de Palma destaca que ha tenido "la suerte de ser uno de los pilotos más rápidos y con mejor palmarés de los últimos años así que no me ha hecho falta gracias a Dios ofrecerme a los equipos".